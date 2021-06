Cupra Formentor VZ5 nadjeżdża!

CUPRA Formentor: SUV dla odważnych

Specyfikacja Formentora VZ5, nawiązującego nazwą do hiszpańskiego określenia "Veloz" - szybki, została dostosowana do oczekiwań fanów sportowej jazdy. Konwencjonalny, pięciocylindrowy silnik TSI o pojemności 2,5 l zapewni moc 390 KM przy obrotach między 5700 i 7000 rpm oraz maksymalny moment obrotowy równy 480 Nm od 2250 obr/min. W połączeniu z siedmiobiegową, dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów DSG samochód rozpędzi się od 0 do 100 km/godz. w 4,2 sekundy.

Inżynierowie Cupry przewidzieli w wersji VZ5 szereg rozwiązań, które pozwolą na dostosowanie stylu jazdy do preferencji kierowcy. Jest to możliwe między innymi dzięki zapewnieniu adaptacyjnego podwozia DCC, progresywnego wspomagania kierownicy i napędu na cztery koła. Dodatkowo technologia aktywnego rozkładu momentu obrotowego umożliwi dynamiczną zmianę napędu nie tylko między tylną i przednią oś, ale również między lewymi i prawymi kołami auta. Dzięki temu Formentor VZ5 ma charakteryzować się większą przyczepnością i stabilnością jazdy.

Osoby prowadzące nową wersję crossovera CUPRY będą mogły skorzystać z pięciu trybów jazdy - Comfort, Sport, Cupra, Individual, Offroad oraz Drift. Każde ustawienie będzie mieć wpływ na zachowanie się przepustnicy, skrzyni biegów, kierownicy, podwozia, systemu rozkładu momentu obrotowego, elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy, a nawet na ambientowe oświetlenie kabiny.

Formentor VZ5 został obniżony o 10 mm względem wersji VZ o mocy 310 KM. W razie konieczności nagłego hamowania kierowca skorzysta z sześciotłoczkowych zacisków hamulcowych Akebono (375 mm x 36 mm) zamontowanych na 20-calowych kołach.

Sportowy charakter Cupry Formentora VZ5 został podkreślony wizualnie m.in. w wytłoczeniach maski, detalach z włókna węglowego oraz dynamicznej linii nadwozia. Specjalnie dla tej wersji przygotowano opcjonalny czarny grill w ramie utrzymanej w nowym kolorze Sport Black Matt. Przedni splitter wykonany z włókna węglowego poza spełnianiem funkcji estetycznej zapewnia również dodatkowe chłodzenie silnika. Włókno węglowe zostało także wykorzystane w takich elementach, jak tylny dyfuzor czy poczwórny wydech.

We wnętrzu znajdziemy sportową kierownicę, 12-calowy system multimedialny czy nowy model nisko osadzonych, kubełkowych foteli CUP Bucket.

Premiera sprzedażowa modelu jest planowana na IV kwartał 2021 roku.

Hiszpańska marka zapowiada zarazem, że w 2022 roku powstanie dodatkowa, krótka seria wersji VZ5 utrzymana w wyjątkowym kolorze Taiga Grey. Jej wolumen produkcji ma wynieść jedynie 999 egzemplarzy.

