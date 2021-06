BMW iX oficjalnie. W listopadzie w salonach!

W listopadzie do sprzedaży trafi nowy "technologiczny flagowiec" BMW - model iX. Producent z Bawarii zaprezentował właśnie produkcyjną wersję długo wyczekiwanego modelu.

Oprócz ogromnych nerek, które zdominowały wygląd pasa przedniego, w oczy rzucają się też m.in. elektrycznie klamki ukryte w płaszczyźnie drzwi. BMW iX mierzy 4953 mm długości, 1967 mm szerokości i 1695 mm wysokości. Rozstaw osi to imponujące 3000 mm. Nadwozie oferuje też przestrzeń ładunkową mieszczącą do 500 l bagażu (1750 l po złożeniu oparć tylnej kanapy).



Jak na technologiczną wizytówkę przystało wszystkie odmiany standardowo wyposażone będą w napęd na obie osie, amortyzatory z tłumieniem zależnym od skoku, pneumatyczne zawieszenie obu osi i aktywny układ kierowniczy. Wraz z modelem debiutuje też nowa generacja systemu obsługi BMW iDrive z dotykowym, zakrzywionym ekranem. W kabinie znajdziemy ponadto w pełni cyfrowy zestaw ekranów obejmujący wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3 cala i wyświetlacz centralny o przekątnej 14,9 cala.



Producent podkreśla, że samochód zaprojektowany został "od wewnątrz na zewnątrz". Efektem jest duża ilość miejsca, osiągnięta m.in. dzięki nowej, płaskiej desce rozdzielczej czy eliminacji tunelu środkowego. Nowością jest też - zastosowana tu po raz pierwszy - "sześciokątna" kierownica.

Samochód oferować ma również najszerszy zakres standardowych systemów wspomagających kierowcę, jaki kiedykolwiek był montowany w modelach BMW. Po raz pierwszy zastosowano np. system ostrzegania przed kolizją czołową wykrywający nadjeżdżające pojazdy w czasie skrętu w lewo oraz rowerzystów i pieszych w czasie skrętu w prawo.

Sprzedaż rozpocznie się od dwóch wariantów modelowych: BMW iX xDrive50 o mocy 385 kW/523 KM i zasięgu do 630 km (WLTP) oraz BMW iX xDrive40 o mocy 240 kW/326 KM, które na jednym ładowaniu pokonać ma do 425 km (WLTP). W późniejszym terminie pojawi się jeszcze BMW iX M60 o mocy ponad 440 kW (600 KM) z napędem na wszystkie koła. W podstawowej odmianie - xDrive40 - kierowca ma do dyspozycji 630 Nm, co przekłada się na sprint do 100 km/h w 6,1 s. Wersja BMW iX xDrive50 oferuje 765 Nm i osiąga setkę w 4,6 s od startu. W każdej z odmian prędkość maksymalna to - ograniczone elektronicznie - 200 km/h.



Samochody różnią się też pojemnością akumulatorów. Bateria w BMW iX xDrive40 mieści 76,6 kWh. Ta w xDrive50 - aż 111,5 kWh. Słabszy model może korzystać z szybkich ładowarek o mocy 150 kW, mocniejszy - do 200 kW. Słabszą odmianę naładujemy do pełna w 8 godzin korzystając z wallboxa zasilanego instalacją trójfazową (16A/380 Voltów). Mocniejszy wariant do pełnego naładowania takim samym urządzeniem potrzebuje około 11 godzin.



Z oczywistych względów BMW nie chwali się, ile czasu potrzeba na "zatankowanie" pojazdów bezpośrednio z domowego gniazdka.