Audi Q4 45 e-tron quattro. Nowa wersja elektrycznego modelu

Audi Q4 45 e-tron napędzane jest przez dwa silniki elektryczne, których moc systemowa wynosi 265 KM. Samochód jest wyposażony w ten sam zestaw akumulatorów, co napędzane tylko na tylną oś Q4 40 e-tron. Ich pojemność to 77 kWh.

W przyrodzie nie ma nic za darmo, więc nieco większa moc i masa wersji quattro oznacza nieco mniejszy zasięg - do 490 km wg cyklu WLTP (Q4 40 może przejechać nawet 520 km).



Audi Q4 45 e-tron quattro przyśpiesza do 100 km/ w 6,9 s. To zdecydowanie szybciej niż 204-konna i tylnonapędowa odmiana Q4 40, której zajmuje to 8,5 s. Na szczycie nadal pozostaje 300-konne Q4 50, które rozpędza się do 100 km/h w 6,2 s. Prędkość maksymalna Q4 45, podobnie jak Q4 50 jest ograniczona do 180 km/h.

Niemieckie ceny Audi Q4 45 e-tron quattro zaczynają się od 50 900 euro. Możemy się spodziewać, że w niedługim czasie Audi zaprezentuje tę wersję napędową w nadwoziu Sportback.

