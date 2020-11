Skoda Enyaq iV już w produkcji

25 listopada ruszyła produkcja Skody Enyaq iV - pierwszego elektrycznego SUV-a marki bazującego na platformie MEB. Model powstaje w głównej fabryce w Mladá Boleslav. Zakończona niedawno modernizacja, warta 32 miliony euro, pozwala łączyć wytwarzanie samochodów opartych na platformach MQB i MEB na jednej linii produkcyjnej.

Pięć wariantów mocy, trzy pojemności akumulatorów, napęd na tylną oś lub napęd na cztery koła - Enyaq iV da kierowcom spory wybór. W zależności od rozmiaru akumulatora zasięg wynosi do 510 kilometrów.



- Enyaq iV to pierwszy seryjnie produkowany model Skody, który od samego początku projektowano jako pojazd wyłącznie elektryczny. Oznacza to, że nowy SUV stawia również zupełnie inne wymagania w zakresie procesów produkcyjnych i sekwencji produkcji niż modele z silnikami spalinowymi. Wprowadzenie go do produkcji łączyło się z inwestycją w głównej fabryce w Mladá Boleslav. Zmiany są unikatowe na skalę całej Grupy Volkswagen i pozwalają łączyć wytwarzanie samochodów opartych na platformach MQB i MEB na jednej linii - mówi Michael Oeljeklaus, członek zarządu Skoda Auto ds. Produkcji i Logistyki.

Skoda zainwestowała w przebudowę fabryki 32 miliony euro. W najbliższej przyszłości będzie powstawać dziennie do 350 sztuk Enyaq iV obok modeli Octavia i Karoq. Prace modernizacyjne obejmowały zmiany konstrukcyjne budynku oraz dostosowanie technologii transportu do masy pojazdów elektrycznych i ich komponentów. Ponadto wprowadzono środki bezpieczeństwa w strefie montażu akumulatorów w postaci dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a kamery termowizyjne monitorują temperaturę w hali fabrycznej przez całą dobę i uruchamiają alarm w przypadku wykrycia nieprawidłowości.