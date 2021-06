Porsche 911 GT2 RS z rekordem Nurburgringu

911 GT2 RS przejechało Zielone Piekło w czasie 6:43,300 min, co jest nowym rekordem wśród dopuszczonych do ruchu seryjnie produkowanych aut. Jego ustanowienie było dość nietypowe, ponieważ posłużył do niego nieoferowany już model, a do tego poddany tuningowi. Wszystkie zastosowane elementy są jednak dostępne u dilerów Porsche, więc nie mówimy tu o egzemplarzu poddanym radykalnym zmianom.

Plan zakładał pobicie dotychczasowego rekordu wśród samochodów drogowych - 6:48,047 min. W pełni się on powiódł i Lars Kern za kierownicą 911 GT2 RS, pobił poprzedni czas o 4,747 s. Samochód odbył przejazd na dopuszczonych do ruchu oponach Michelin Pilot Sport Cup 2 R, osiągając średnią prędkość 185,87 km/h. Egzemplarz ten wyposażono też w zZestaw Manthey Performance Kit z oferty Porsche Tequipment składa się z komponentów podwozia i układu hamulcowego oraz elementów aerodynamicznych opracowanych specjalnie dla 911 GT2 RS. Obejmuje on również magnezowe obręcze kół z pakietu Weissach.



Pierwsze, co rzuca się w oczy, to elementy aerodynamiczne. Docisk przedniej osi zwiększają dodatkowe klapy przedniego spojlera w połączeniu z karbonowymi osłonami podwozia oraz dodatkowymi elementami kierującymi powietrze w okolicy przednich kół. Przy 200 km/h siła docisku wzrasta z 49 do 70 kg. W przypadku tylnej osi przy tej samej prędkości rośnie z 93 do 200 kg - to efekt zastosowania nowego tylnego spojlera, zmodyfikowanego dyfuzora oraz aerodysków na tylnych kołach.



Zoptymalizowane pod kątem jazdy torowej gwintowane zawieszenie czerpie z wieloletnich doświadczeń Porsche i Manthey w sporcie motorowym. Przednie amortyzatory można regulować w trzech, a tylne - w czterech różnych zakresach. Specjalne wyścigowe klocki hamulcowe zastosowane w połączeniu z ceramicznymi hamulcami PCCB ograniczają spadek skuteczności układu przy intensywnej jeździe, a jednocześnie poprawiają responsywność i precyzję dozowania siły hamowania. Przewody hamulcowe w stalowym oplocie zapewniają jeszcze bardziej bezpośrednie informacje zwrotne od pedału. Magnezowe obręcze o średnicy 20 cali z przodu i 21 cali z tyłu pozwalają zmniejszyć masę własną o 11,4 kg i są dostępne w kolorach: czarnym, złotym, platynowym, Brilliant Silver oraz White Gold Metallic.



Silnik nie został w żaden sposób zmodyfikowany i nadal oferuje 700 KM. Zastosowano jedynie dodatkowy zbiornik wody do natryskowego chłodzenia intercoolerów, który zwiększa całkowitą objętość układu o około 9 litrów, wydłużając tym samym czas pomiędzy kolejnymi napełnieniami.



Zestaw Manthey Performance Kit z oferty Porsche Tequipment można zamawiać już w europejskich Porsche Centrach, a z czasem zostanie wprowadzony na innych rynkach. Ponadto dla każdego egzemplarza Porsche 911 GT2 RS z zestawem Manthey Performance Kit można teraz wykupić gwarancję Porsche Approved.