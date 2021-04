Nowe Subaru Outback niedługo pojawi się w Polsce

Będzie to już szósta generacja podniesionego japońskiego kombi, którego nazwa pochodzi od pustynnych terenów Australii. Nowy Outback pojawi się w polskich salonach w maju.

Nowe Subaru Outback zaprojektowano zgodnie z filozofią "Dynamic x Solid". Całkowicie przeprojektowana przednia atrapa z trójwymiarowym przednim grillem i nowymi reflektorami LED optycznie poszerza sylwetkę. Dopełnieniem są masywne nakładki progów oraz 18-calowe felgi aluminiowe. W porównaniu z poprzednią generacją nowy Outback jest dłuższy o 50 mm (4870 mm) i szerszy o 35 mm (1875 mm) oraz może pochwalić się bagażnikiem o pojemności 561 l. Wysokość Outbacka to 1675 mm, jedynie wersja Cross jest niższa o 5 mm.

Odmiana ta charakteryzuje się bardziej offroadowym wyglądem. Akcenty w postaci czarnych emblematów, lusterek bocznych i ciemnografitowych felg, uzupełnione zielonymi elementami znajdującymi się na nadwoziu, mają być tego wyrazem. Wraz z nowym Outbackiem zaprezentowane zostały nowe kolory lakierów w gamie modelu - Autumn Green Metallic i Brilliant Bronze Metallic.

Co do projektu wnętrza, to można powiedzieć, że Subaru zdecydowało się połączyć tradycję z nowoczesnością. Kierowca ma przed sobą znajomo wyglądającą kierownicę oraz analogowe zegary z niedużym kolorowym ekranem między nimi. Natomiast pośrodku deski rozdzielczej umieszczono pionowy wyświetlacz o przekątnej 11,6 cala, w którym skupia się obsługa wszystkich elementów samochodu. Również klimatyzacji, która na szczęście nie jest ukryta w jakimś podmenu, ale ma wydzieloną dla siebie część na dole ekranu. Zmiana temperatury odbywa się ponadto fizycznymi przyciskami.



Nowy Outback w standardzie jest wyposażony w ulepszoną wersję systemu Subaru EyeSight, czyli zestaw asystentów kierowcy. Nowością jest znana z Forestera technologia Driver Monitoring System, potrafiącą rozpoznać kierowcę i automatycznie dostosować fotel, preferowaną temperaturę, a nawet ulubioną stację radiową. Dodatkowo dyscyplinuje ona kierującego sygnałem dźwiękowym i stosownym komunikatem, gdy ten nie skupia wzroku na drodze.



Samochód dostępny jest wyłącznie z wolnossącym silnikiem benzynowym o pojemności 2,5 litra. Ta jednostka napędowa o mocy 169 KM z maksymalnym momentem obrotowym 252 Nm (przy 3800 obr./min), współpracuje wyłącznie z przekładnią CVT. Tradycyjnie dla Subaru napęd na cztery koła jest "symetryczny", ale jak w każdym ze skrzynią bezstopniową jest dołączany.

Nowy Outback dzięki 213-milimetrowemu prześwitowi i bardzo dobrym kątom natarcia, zejścia i rampowemu (19,7°/ 22,6°/ 21°) ma lepsze właściwości terenowe od poprzednika. Wyposażony w system X-MODE, który w odpowiedni sposób steruje silnikiem, skrzynią biegów, napędem, hamulcami oraz innymi podzespołami, aktywnie wspiera kierowcę na bezdrożach.



