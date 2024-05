Hybrydowe Porsche 911 nie jest niespodzianką

Dla wielu fanów klasycznej motoryzacji zastosowanie zelektryfikowanego napędu w Porsche 911 to koniec pewnej epoki. Trudno jednak nie zauważyć, że hybrydy oferuje już Ferrari, McLaren czy Lamborghini, więc taki rodzaj napędu nie jest niczym nowym i zaskakującym, również w świecie supersamochodów.

Reklama

Pojawienie się hybrydowego 911 nie powinno być zaskoczeniem również z tego powodu, że Porsche od początku nie kryło się ze swoimi planami. Podczas warsztatów technologicznych w grudniu 2018 roku, zanim jeszcze pierwsze egzemplarze generacji 992 wyjechały na drogi, przedstawiciele marki zdradzili nam, że nowy, 3-litrowy, podwójnie doładowany silnik od początku jest przystosowany do współpracy z elektrycznym wspomaganiem. Silnik elektryczny ma być zintegrowany z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową.

Hybrydowe Porsche 911 - jaki silnik?

Od początku było też wiadomo, że na hybrydowe 911 poczekamy klika lat i czas oczekiwania właśnie dobiegł końca. Producent poinformował, że zakończył testy nowego napędu, a inżynierowie i kierowcy testowi przejechali ponad 5 milionów kilometrów, aby dokładnie sprawdzić go w każdych warunkach drogowych.

Zdjęcie Porsche 911 992.2 na Nurburgringu / materiały prasowe

Zelektryfikowane Porsche 911 odwiedziło także Nurburgring, na którym wykręciło czas 7:16,934 min, a więc o 8,7 s lepszy od wersji, którą zastępuje. A która to wersja? Tego producent jeszcze nie zdradził. Wiadomo tylko, że był to standardowy egzemplarz na zwykłych oponach drogowych, ale wyposażony w opcjonalny pakiet aerodynamiczny z dużym, stałym spojlerem. Biorąc pod uwagę czas przejazdu, obstawiamy, że hybryda zastąpi Carrerę S, czyli odmianę o mocy 450 KM. Zresztą na jej właśnie przykładzie eksperci Porsche pokazywali nam niemal 6 lat temu, dostosowanie napędu do przyszłej elektryfikacji. Wtedy też zdradzili, że nie planują wersji plug-in, a klasyczną hybrydę i raczej nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Data premiery nowego Porsche 911

Tym, o czym Porsche nie mówi wprost w swoim komunikacie, jest fakt, że czeka nas premiera nie tylko nowego napędu. Porsche 911 przeszło bowiem modernizację i wkrótce zobaczymy je w odświeżonej osłonie z oznaczeniem 992.2. Opublikowane zdjęcia nie zdradzają niestety wiele, ale widać na przykład, że końcówki sportowego wydechu są teraz umieszczone znacznie bliżej siebie.

Odświeżone Porsche 911 oraz pierwsza hybryda w historii modelu, będą mieć premierę za dwa tygodnie - 28 maja.