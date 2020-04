Harrier, Noah, Voxy, Copen – znasz te modele?

W Europie Toyota oferuje około 20 różnych modeli, które składają się na pełną gamę popularnych samochodów oczekiwanych przez tutejszy rynek – począwszy od miejskiego Aygo po terenowego Land Cruisera, dostawczego PROACE i sportową Suprę. Jednak liczba wszystkich modeli Toyoty oferowanych na całym świecie jest wielokrotnie większa. Można się o tym przekonać, wchodząc na przykład na stronę marki w Japonii.

Zdjęcie Toyota Harrier /

W swojej ojczyźnie Toyota oferuje ponad 50 modeli, w tym wiele mikrosamochodów zwanych key car, czyli spełniających specyficzne wymagania dla niskoemisyjnych, małych aut, wspieranych przez rząd specjalnymi korzyściami podatkowymi. Jednocześnie znajdziemy tam bogactwo kompaktów, SUV-ów, minivanów czy limuzyn, spośród których wiele nosi egzotyczne dla nas nazwy, takie jak Harrier, Noah, Voxy czy Copen. Co się za nimi kryje?

Reklama

Japońskie Toyoty

Toyota Harrier to średniej wielkości SUV, spokrewniony z RAV4 poprzedniej generacji, ale większy od niego o 6 cm. Obecna, druga generacja nie ma już wiele wspólnego z Lexusem RX, choć pierwszy model Harriera był tak naprawdę japońską odmianą tego pierwszego SUV-a w gamie Lexusa. Japończycy chcący kupić Harriera mają do wyboru wolnossący silnik benzynowy 2.0, jego wersję turbo oraz 197-konny napęd hybrydowy 2.5, znany także w Polsce z RAV4 poprzedniej generacji.

Noah to komfortowy minivan z trzema rzędami siedzeń i płaską podłogą, w którym może stanąć i wyprostować się dziecko o wzroście 140 cm. Dwa środkowe fotele na szynach można swobodnie przesuwać, a dwa tylne całkowicie złożyć i schować wzdłuż bocznych ścian kabiny. Kiedy dodamy do tego pomysłowe schowki, półki i stoliki, staje się jasne, że Noah może pochwalić się bardzo funkcjonalnym wnętrzem do różnych zastosowań. Jego bliźniak Voxy różni się od bazowego minivana Noah wyższym standardem wyposażenia i bardziej dynamicznym stylem nadwozia.



Z kolei Copen to samochód zupełnie innego rodzaju, który z przestronnością i rodzinnymi udogodnieniami nie ma wiele wspólnego. To maleńki kabriolet, który choć jest mniejszy nawet od Aygo, ma zadziorną, sportową sylwetkę i automatycznie składany dach. Został opracowany w ramach współpracy Toyoty z marką Daihatsu, która od ponad 20 lat należy do Toyoty.

Gazoo Racing dla każdego

Czy można sobie wyobrazić usportowione wersje tych samochodów? Oczywiście, że można. Każdy z tych modeli ma w Japonii swoje podrasowane wersje, opracowane przez Toyota Gazoo Racing. Co więcej, można je kupić w salonach Toyoty. Sportowa seria GR liczy w ojczyźnie Toyoty 11 modeli na trzech różnych poziomach modyfikacji - podstawowym GR Sport, średnim GR i najwyższym GRMN (skrót od "GAZOO Racing tuned by the Meister of the Nürburgring"), w którym modyfikacje obejmują dużo mocniejszy silnik.

Zdjęcie Copen GR Sport /

Copen GR Sport ma 64-konny silnik turbo z intercoolerem, współpracujący z manualną skrzynią o 5 biegach lub z przekładnią CVT z 7 symulowanymi przełożeniami Super Active Shift. Na długiej liście sportowych rozwiązań tego niespełna 3,4-metrowego kabrioletu znajdziemy mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, wzmocnienia podwozia, tuningowane elektryczne wspomaganie kierownicy, zoptymalizowane, sportowe zawieszenie oraz kute koła BBS, fotele RECARO i skórzaną kierownicę MOMO. Za dodatkową opłatą można go doposażyć również w nakładki na progi, przedni i tylny spojler oraz lotki na przód i tył.

Zdjęcie Harrier GR Sport /

Harrier GR Sport również otrzymuje pokaźny zestaw wzmocnień podwozia i zmodyfikowane, obniżone zawieszenie, a do tego sportowe zaciski hamulców, modyfikacje nadwozia, sportową, pokrytą skórą, trójramienną kierownicę o małej średnicy, sportowe fotele i zegary, skórzaną gałkę zmiany biegów i aluminiowe pedały. Do wyboru są trzy wzory kół aluminiowych z oponami Bridgestone DUELER HP SPORT.

Zdjęcie Noah GR Sport /

Noah GR Sport i Voxy GR Sport obok belek wzmacniających podwozie, sportowego, obniżonego zawieszenia i zacisków hamulcowych otrzymują także sportowe klocki hamulcowe, specjalny przedni zderzak z wmontowanym spojlerem oraz wybór trzech wzorów aluminiowych kół z oponami Bridgestone POTENZA RE050A. We wnętrzu również znajdziemy trójramienną, skórzaną kierownicę o małej średnicy, sportowe fotele i zegary, aluminiowe pedały oraz gałkę zmiany biegów pokrytą skórą.