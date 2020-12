Ford Mustang Mach-E będzie dostępny w czterech wersjach

Elektryczny Mustang Mach-E wchodzi do sprzedaży w Europie na początku 2021 roku jako pierwszy seryjnie produkowany elektryczny samochód Forda, opracowany od podstaw z myślą o wyłącznie takim napędzie.

Zdjęcie Ford Mustang Mach-E /

Całkowicie nowa platforma Mustanga Mach-E została opracowana przez zespół specjalistów znany jako Team Edison w celu pełnego wykorzystania szans na maksymalizację osiągów samochodu, jakie wynikają z rozkładu masy i charakterystyki momentu obrotowego w pełni elektrycznego układu napędowego.

Samochód dostępny będzie w czterech odmianach, a słabsze z nich pozwolą na wybór akumulatora - 68 lub 88 kWh pojemności użytkowej. Topowe odmiany występować będą wyłącznie z mocniejszą baterią. Korzystając z ładowarki o mocy 150 kW będzie można naładować Mustanga Mach-E z większym akumulatorem od 10 do 80 proc. w 45 minut, a zaledwie 10 minut ładowania przybędzie nam 119 km zasięgu. Korzystając z wallboxa od 10 do 80 proc. doładujemy się w 6 godzin.



Zasilanie akumulatorowe jest przekazywane do całkowicie nowego, chłodzonego olejem, montowanego z tyłu silnika prądu przemiennego napędzającego tylne koła oraz do dodatkowego silnika montowanego z przodu w modelach wyposażonych w system napędu kół obu osi. Synchroniczny silnik tylny z magnesami stałymi umożliwia osiągnięcie maksymalnego momentu obrotowego w ciągu 0,5 sekundy, co umożliwia błyskawiczną reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia.

Zdjęcie Ford Mustang Mach-E /

Do wyboru będą następujące warianty:

· Mustang Mach-E z napędem na tylne koła dostarcza moc maksymalną 269 KM przy akumulatorze standardowym i 294 KM przy powiększonym akumulatorze. Maksymalny moment obrotowy 430 Nm zapewnia przyspieszenia 0-100 km/h w czasie od 6,1 do 6,2 sekundy.

· Mustang Mach-E z napędem na wszystkie koła osiąga moc maksymalną 269 KM z akumulatorem standardowym i 351 KM przy akumulatorze powiększonym, a 580 Nm maksymalnego momentu obrotowego pozwala na przyspieszenie 0-100 km/h w czasie od 5,1 do 5,6 sekundy.

· Mustang Mach-E First Edition jest standardowo wyposażony w napęd na wszystkie koła i powiększony akumulator zapewniający rozszerzony zasięg jazdy. Moc maksymalna wynosi 351 KM, maksymalny moment obrotowy osiąga 580 Nm, a przyspieszenia 0-100 km/h zajmuje mu 5,1 sekundy.



· Mustang Mach-E GT jest standardowo wyposażony w napęd na wszystkie koła i powiększony akumulator wydłużający zasięg. Dysponuje mocą maksymalną 487 KM, maksymalnym momentem obrotowym 860 Nm i przyspieszeniem 0-100 km/h w czasie 3,7 sekundy.



Zdjęcie Ford Mustang Mach-E /

Mustang Mach-E wyróżnia się także wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami, które po raz pierwszy dostępne będą w modelu Forda. System SYNC nowej generacji uczy się na podstawie zachowań kierowców, aby wypracować podpowiedzi pozwalające zaoszczędzić czas. Funkcja “telefon jako kluczyk"umożliwia bezproblemowe wprowadzanie danych za pomocą klawiatury telefonu, rozpoznając smartfon właściciela samochodu, bez konieczności korzystania z pilota, czy mechanicznego kluczyka. Funkcja inteligentnego zasięgu może dokładniej obliczyć zasięg jazdy, korzystając z danych w chmurze. Auto ma także nowe rozwiązania Forda w zakresie wspomagania jazdy, parkowania i unikania wypadków.