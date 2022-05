Rusza sprzedaż Volkswagena ID. Buzz i ID. Buzz Cargo. Znamy ceny

Spis treści: 01 VW ID. Buzz z bogatym wyposażeniem

02 Duża bateria i mocny silnik

Zamówienia można u wszystkich dealerów marki Volkswagen Samochody Dostawcze i wybranych dealerów Volkswagen Samochody Osobowe. Pierwsze egzemplarze wyjadą na drogi jesienią.

ID. Buzz i ID. Buzz Cargo to auta lokalnie bezemisyjne, połączone w sieć i cyfrowe, a ich oprogramowanie może być uaktualniane zdalnie (Over-the-air).

VW ID. Buzz z bogatym wyposażeniem

Pięciomiejscowy ID. Buzz debiutuje w europejskich salonach w bogatej wersji Pro. Równolegle z nim pojawi się w sprzedaży także dostawcza odmiana, ID. Buzz Cargo. Oba modele są wyposażone w nowoczesny system infotainment, wielofunkcyjną kierownicę, reflektory LED, automatyczną klimatyzację, tempomat i systemy wspomagania kierowcy, takie jak Car2X i Front Assist. W ID. Buzz Pro standardem jest także system Lane Assist.

Pojazdy elektryczne w wielu krajach mogą liczyć na system zachęt - w Polsce są to dopłaty rządowe w wysokości 18 750 lub 27 000 zł. Jeśli samochody będziemy ładować w domu tańsze będzie użytkowanie - koszt energii jest wówczas wyraźnie niższy niż paliwa w aucie z konwencjonalnym napędem (dopiero podczas korzystania z szybkich stacji ładowania koszt się wyrównuje), bez porównania tańsze są także przeglądy (brak wymiany oleju, stosunkowo długie przebiegi między przeglądami).

Duża bateria i mocny silnik

Volkswagen ID. Buzz jest wyposażony w największy stosowany w rodzinie samochodów ID. akumulator. Ma on pojemność 77 kWh (82 kWh brutto) i zasila zamontowany z tyłu silnik elektryczny o mocy 204 KM, który rozwija moment obrotowy 310 Nm. Zużycie energii wynosi wg WLTP 20,8 kWh/100 km (ID. Buzz Cargo: 20,5 kWh/100 km). Zasięg wynosi do 419 km (ID. Buzz Cargo: 424 km).

Na stacji szybkiego ładowania prądem stałym o maksymalnej mocy ładowania do 170 kW, akumulator można naładować od 5 do 80 procent pojemności w ciągu około 30 minut. Niestety, w Polsce takich stacji nie ma, a szybkie stacje prądu stałego mają najczęściej od 50 do 90 kW.

