Samochody elektryczne ​Opel Corsa-e - zadziorny elektryczny mieszczuch ze sporym zasięgiem

Zasięg pokazanej w 2019 roku Corsy-e w cyklu WLTP wzrósł o ok. 7 proc i wynosi 359 km. Natomiast debiutująca w zeszłym roku Mokka-e może teraz przejechać (wg WLTP) do 338 km.

Wzrost zasięgu osiągnięto wyłącznie programowo - częściowo poprzez optymalizację napędu, ale głównie systemów tzw. HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że ogrzewania samochodów elektrycznych to spory, energochłonny problem. W skrajnych przypadkach (nagrzewanie wyziębionego auta, ogrzewanie szyb, foteli i kierowcy) systemy HVAC mogą zużywać niemal tyle samo energii, co silnik samochodu.



Opel w obu modelach zwiększył efektywność pompy ciepła, która służy do ogrzewania wnętrza. Z tego względu w realnej jeździe zwiększony zasięg będzie dostrzegalny głównie zimą.

Reklama

Zdjęcie Trasa Mustangiem Mach-e z kompletem pasażerów. Temperatura zewnętrza 3 stopnie, padający deszcz. Silnik zużył tylko 50 proc. całej energii / INTERIA.PL

***