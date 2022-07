Autonomiczna taksówka ze zdejmowaną kierownicą. Oto nowy pojazd Baidu

Chiny coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowym wyścigu o rozwój technologii autonomicznych.

Na tle konkurencji wyraźnie odznacza się firma Baidu, która do tej pory zasłynęła m.in. ze swojej wyszukiwarki internetowej, określanej jako chiński odpowiednik Google'a.

Jej najnowsze dzieło - w pełni autonomiczny pojazd Apollo RT6 - ma nie tylko szanse zrewolucjonizować usługi przewozowe w Chinach, ale także zredukować koszty związane z tym przedsięwzięciem.

Apollo RT6 - będący tak naprawdę już szóstą generacją rozwojową pojazdu autonomicznego Baidu - wyróżnia się m.in. zastosowaniem nowej platformy, która umożliwia znaczne zredukowanie kosztów produkcyjnych.

Robin Li, prezes koncernu, zapewnia, że nowe rozwiązanie pozwala na obniżenie ceny jednostkowej modelu do zaledwie 250 000 juanów, a więc około 37 000 dolarów. To z kolei ma się przełożyć na większą dostępność i możliwość uruchomienia usługi na pełną skalę.

Sam pojazd obsługuje 4 poziom autonomii, który nie wymaga już interwencji człowieka.

Na wyposażeniu modelu znajduje się aż 8 urządzeń LiDAR oraz 12 kamer, które stale współpracują z radarami. Według przedstawicieli marki, "umiejętności samochodu" mają dorównywać możliwościami kierowcy z 20-letnim doświadczeniem.

Zdjęcie Pojazd został wyposażony w m.in. zdejmowaną kierownicę / materiały prasowe

Zamiast kierownicy, konsola do gier

Elektryczny Apollo RT6 posiada nowoczesny design, podkreślony praktycznymi rozwiązaniami. Zdejmowana kierownica umożliwia dopasowanie wnętrza do potrzeb podróżujących, a w pełni modyfikowalne wyposażenie, pozwala na montaż m.in. komputerów stacjonarnych, konsol do gier, telewizorów lub np. przenośnych lodówek. Wygodę wsiadania umożliwiają sporej wielkości, przesuwalne drzwi.

Baidu twierdzi, że Apollo RT6 jest już gotowy do produkcji na szeroką skalę. Pojazd początkowo dołączy do floty Apollo Go w ramach usługi testowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i model otrzyma stosowne zezwolenia, być może ujrzymy go na chińskich drogach już w przyszłym roku.

