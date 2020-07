Paliwa gorszej kategorii? Wolisz diesla czy LPG?

Sam zakup własnych czterech kółek nie stanowi dziś większego problemu nawet dla osób z mocno ograniczonym budżetem. Zdecydowanie poważniejszy stanowią koszty związane z ich utrzymaniem.

Zdjęcie /INTERIA.PL Samochody używane - porady Wszystko o LPG. Koszty, usterki i zyski, czyli o czym warto wiedzieć

Nie dziwi więc, że na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Polacy słyną z zamiłowania do samochodów wyposażonych w silniki Diesla lub zasilanych gazem płynnym LPG. Ciekawe zestawienie dotyczące popularności tego typu pojazdów w naszym kraju przygotowali przedstawiciele porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl



Zanim przejdziemy do szczegółowych danych, warto spojrzeć na sprawę z szerszej, ogólnopolskiej, perspektywy. Mimo stereotypów dane Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2015-2018 wskazują na wyraźną przewagę samochodów osobowych napędzanych... wyłącznie benzyną. Widać jednak, że w ostatnich latach udział takich aut stopniowo się zmniejszał. W 2015 roku wynosił jeszcze 55 proc. ogółu. W 2018 roku było to już 53 proc. W tym samym czasie udział aut z silnikiem Diesla wynosił ok. 30 proc., a wyposażonych w instalację LPG - ok. 14 proc. Pozostałe 2 proc. stanowiły w ostatnich latach samochody napędzane innymi rodzajami paliw - głównie auta hybrydowe i (w marginalnej mierze) elektryczne.



Zdjęcie Popularność aut z silnikami Diesla w poszczególnych regionach Polski

Na podstawie danych GUS eksperci przygotowali mapę prezentującą udział samochodów osobowych z silnikiem Diesla w poszczególnych powiatach i miastach (na prawie powiatu) w 2018 roku. Wnioski? "Auta z silnikiem na olej napędowy są stosunkowo mało popularne w centralnej Polsce, a także w sporej części Małopolski, Opolszczyzny i Górnego Śląska" - zauważa Andrzej Prajsnar z Ubea.pl.



To o tyle zaskakujące, że właśnie w tych obszarach mieszkańcy najczęściej skarżą się na jakość powietrza czy smog, którego powstawanie - w opinii wielu miejskich aktywistów - przypisuje się właśnie autom z silnikami wysokoprężnymi. Podwyższonym udziałem samochodów osobowych z silnikiem Diesla cechują się natomiast niektóre powiaty na terenie województwa pomorskiego, małopolskiego (południowa część) oraz tzw. ściany wschodniej.



Zdjęcie Popularność aut z LPG w poszczególnych regionach Polski

Sprawdzono także popularność samochodów osobowych z instalacją gazową (LPG). Zamieszczona powyżej mapa przedstawia ją z podziałem na poszczególne powiaty oraz miasta na prawie powiatu. Z niej również wynika, że instalacje gazowe są znacznie popularniejsze we wschodniej części kraju.



Sprawdzono także zależność między ceną ubezpieczenia obowiązkowego OC a rodzajem paliwa napędzającego samochód. Dane z kwietnia oraz maja 2020 roku wskazują, że przeciętna najniższa składka OC w zależności od rodzaju paliwa wynosiła odpowiednio: 781,76 zł (olej napędowy), 813,22 zł (benzyna) i 879,91 zł (LPG). Zaskakujący wynik autogazu wynikać może z faktu, że na taką przeróbkę często decydują się osoby posiadające pojazdu o dużej pojemności skokowej i mocy silnika.



