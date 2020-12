Tragedia na S8. Zaczęło się od kolizji...

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku do jakiego doszło na trasie S8 w gminie Lubochnia. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca dostawczego peugeota.

Zdjęcie W wypadku zginął kierowca samochodu dostawczego /Policja

Do wypadku doszło we wtorkowy wieczór na 363. kilometrze trasy S8 w gminie Lubochnia.

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu pod nadzorem prokuratora policjantów wynika, że tuż przed godziną 18:00 doszło do kolizji drogowej pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą oraz BMW.

63-letni obywatel Litwy kierujący pojazdem ciężarowym zatrzymał pojazd na prawym pasie ruchu, uruchamiając światła awaryjne oraz wystawiając za pojazdem trójkąt ostrzegawczy, zaś 30-letni kierujący bmw zatrzymał swój pojazd na pasie awaryjnym przed ciężarówką.

Obaj kierowcy wysiedli z aut, by zobaczyć do jak poważnych uszkodzeń pojazdów doszło i czy będą mogli kontynuować podróż. Gdy uczestnicy kolizji stanęli przed kabiną volvo, próbując się porozumieć co do dalszego postępowania, na tył naczepy pojazdu ciężarowego najechał dostawczy Peugeot.

Zdjęcie / Policja

Siła uderzenia była tak duża, że kabina Peugeota uległa niemalże całkowitemu zmiażdżeniu, uniemożliwiając jednocześnie bezpośredni dostęp do kierowcy. Dopiero wezwani na miejsce strażacy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, wydostali z kabiny jego kierowcę.

Niestety, okazało się, że na skutek poniesionych w zdarzeniu obrażeń, poniósł on śmierć na miejscu.

Kierowcy BMW i Volvo byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

