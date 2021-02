Prokuratura zaskarżyła... strefę parkowania

​Prokuratura Rejonowa Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie skierowała do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na uchwałę rady miejskiej ws. strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów oraz sposobu jej ich pobierania.

Zdjęcie Strefą parkowania zainteresowała się... prokuratura /Jakub Wosik /Reporter

Prokuratura skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę, w której zakwestionowała uchwałę Rady Miasta Szczecin z września 2020 r., zarzucając jej m.in. to, że wbrew przepisom i zasadzie równości wobec prawa, wprowadza ona opłaty abonamentowe oraz zryczałtowane jedynie dla osób spełniających określone kryteria, znosząc tym samym powszechny dostęp do abonamentów w preferencyjnej cenie - poinformowały służby prasowe szczecińskiej prokuratury okręgowej.

Reklama

Wprowadzenie preferencyjnej stawki abonamentu ma dotyczyć jedynie osób rozliczających podatek w Szczecinie lub podmiotów mających w nim siedzibę. Uchwała dyskryminuje osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Szczecinie, które nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, jak np. osoby pozostające na utrzymaniu małżonka lub rodziców, które w danym roku osiągnęły zerowy przychód, bądź których dochód i ich podatek do zapłaty wynosił zero - oceniła prokuratura.



Jak podkreślają śledczy, faworyzowanie szczecinian w stosunku do osób mieszkających w gminach sąsiadujących, i tam odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych, podczas gdy osoby te pracując w Szczecinie, przyczyniają się do osiągania dochodów przez podmioty gospodarcze, w których świadczą pracę, w ocenie prokuratora stanowi naruszenie zasady równości.



Prokuratura wskazała także, że uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa poprzez niedostateczne jej uzasadnienie w zakresie wysokości podwyższenia opłat jednorazowych w podstrefie A i B, opłat zryczałtowanych i opłaty dodatkowej za niewniesienie opłaty za postój, w zakresie wysokości abonamentu na określoną liczbę dni roboczych oraz znacznego rozszerzenia strefy płatnego parkowania.



Prokurator zarzucił również przekroczenie przez radę miasta upoważnienia ustawowego w zakresie określenia trybu reklamacyjnego poprzez przyjęty sposób rozpatrywania odwołań. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ten sam organ nie może rozpoznawać wydanych przez siebie decyzji, natomiast w zaskarżonej uchwale podmiotowi administrującemu Strefę Płatnego Parkowania przyznano kompetencję do rozpatrywania reklamacji związanych z funkcjonowaniem strefy - podkreśla prokuratura.



Zaskarżono także zapis, zgodnie z którym, błędnie wprowadzona podstrefa lub numer rejestracyjny pojazdu przy dokonaniu płatności oznacza niewniesienie opłaty za postój, pomimo faktycznego jej wniesienia.



Prokuratura Rejonowa Szczecin - Niebuszewo wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały i przywrócenie stanu zgodnego z obowiązującym prawem.