Policjant reanimował potrąconego. Skandaliczne zachowanie innych kierowców

​Zamiast pomóc w ratowaniu życia potrąconemu mężczyźnie, przejeżdżali obok miejsca zdarzenia, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla ratującego go policjanta - tak zachowanie kierowców podczas wypadku w Paradyżu opisała asp. szt. Barbara Stępień z komendy policji w Opocznie.

Zdjęcie Miejsce tragicznego wypadku /Policja

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 16 na ulicy Piotrkowskiej na drodze krajowej nr 74.

Reklama

"Policjanci z opoczyńskiego wydziału ruchu drogowego, którzy patrolowali teren zobaczyli, że jadący przed nimi fiat ducato na przejściu dla pieszych potrącił pieszego i odjechał z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji liczyła się każda sekunda - decyzja policjantów była oczywista. Jeden z nich został na miejscu wypadku i podjął reanimację poszkodowanego, natomiast drugi pojechał w pościg za busem. Po chwili 35-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego został zatrzymany" - przekazała rzeczniczka opoczyńskiej policji.



Policjant, który pozostał na miejscu, reanimował mężczyznę do czasu przyjazdu karetki. Chwilę później na miejscu pojawili się też strażacy OSP Paradyż, którzy udzielili pomocy rannemu. Niestety, pomimo reanimacji, którą później przejął zespół ratowników medycznych, życia 74-latka nie udało się uratować.



Jak ustalono, kierowca busa, który odjechał z miejsca wypadku, był trzeźwy.



"Zdarzenie to, niestety, pokazało także postawę innych uczestników ruchu drogowego, w tym kierowców samochodów ciężarowych z naczepą, którzy widząc walkę o życie człowieka na środku drogi krajowej, nie zatrzymali się, ale przejeżdżali dalej tuż obok reanimującego policjanta, narażając go także na realne niebezpieczeństwo. To przejaw braku wyobraźni i niezrozumiałego znieczulenia na tragedię drugiej osoby" - zaznaczyła policjantka.



Wyjaśniła, że w podobnej sytuacji najrozsądniej jest włączyć światła awaryjne, zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i chwilę poczekać, ewentualnie udzielić wsparcia osobie ratującej życie np. wzywając służby ratunkowe.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!