Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku

Policjanci poszukują kierowców, którzy byli świadkami tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony piątek na ul. Jana Pawła II w Tarnowie i mają na swoich rejestratorach zapisany moment tego zdarzenia i poprzedzające go chwile. W wypadku zginęła 63-latka.

Zdjęcie /Policja

Ratownicy medyczni pomimo podjętej niemalże natychmiast reanimacji nie zdołali przywrócić funkcji życiowych 63-letniej mieszkance Tarnowa.



"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta, jadąc w kierunku północnym ul. Jana Pawła II z niewyjaśnionych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas drogi. Jej chevrolet przejechał pas zieleni, przewrócił ustawione tam znaki drogowe, a następnie uderzył w jadący w kierunku południowym samochód osobowy audi" - poinformował Paweł Kobiałka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.



Audi podróżowały dwie 19-letnie osoby, które nie odniosły poważnych obrażeń. Zniszczone samochody zostały rozrzucone na całej szerokości dwupasmowej drogi prowadzącej w kierunku centrum Tarnowa.



Na miejscu do późnych godzin popołudniowych pracowali policjanci, prokurator i biegły. W ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku pomoże zebrany materiał dowodowy.

Zdjęcie / Policja

Reklama

Tarnowscy policjanci zwracają się z apelem do kierowców, którzy byli świadkami tego tragicznego wypadku i mają rejestratory, na których został zapisany moment tego wypadku oraz chwile go poprzedzające o przekazanie zapisu z tych kamer na adres internetowy tarnowskiej policji kmp@tarnow.policja.gov.pl, rzecznik@tarnow.policja.gov.pl oraz przekazanie informacji telefonicznie do prowadzącego sprawę tel. 47 831 13 80.