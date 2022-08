Lipiec bezpieczny na drogach. Mniej wypadków, zabitych i rannych

Spis treści: 01 Spadła liczba wypadków, zabitych i rannych

02 Codziennie ktoś ginął na drogach

03 Tragiczne wypadki w ostatnich dniach

Od początku wakacji na polskich drogach doszło do ponad 2,6 tys. wypadków, w których zginęło przeszło 200 osób, a 3,1 tys. zostało rannych - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Spadła liczba wypadków, zabitych i rannych

Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji od początku wakacji doszło do 2 661 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 209 osób, a 3 105 zostały ranne. "I choć żadnego dnia nie obyło się bez ofiar śmiertelnych to warto zauważyć, że te liczby są znacznie niższe niż w ubiegłych latach. W 2021 roku w tym samym czasie doszło do 3 086 wypadków, w których zginęło 279 osób, a 3 587 zostało rannych" - podkreślił nadkomisarz Robert Opas.

"Miesiące wakacyjne są jednymi z najtrudniejszych dla kierujących. Pamiętajmy, że nasze zachowanie za kierownicą i dostosowanie się do warunków drogowych, które są nieco odmienne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, na co dzień, jest gwarantem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Od kilku sezonów wakacje były czasem, kiedy dochodziło w Polsce do największej liczby tragicznych zdarzeń drogowych. W 2021 r. najwięcej było ich w czerwcu i lipcu - odpowiednio 2 610 i 2 508" - przekazał.

Wskazał, że wiele czynników, w tym zapewne mniejsza prędkość poruszających się po polskich drogach przyczynia się do tego, że skutki wypadków są mniej tragiczne. "Takie wnioski można wysnuć po o niemal 50 proc. mniejszej liczbie policyjnych interwencji związanych z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym - od początku roku było takich interwencji 19 111, a w analogicznym okresie 2021 r. - 34 593" - tłumaczył.

Codziennie ktoś ginął na drogach

Nadkom. Robert Opas z BRD KGP zwrócił uwagę, że podczas wakacji policjanci nie odnotowali żadnego dnia, w którym nie doszłoby do tragicznego wypadku.

"Policyjna Mapa Wypadków ze skutkiem śmiertelnym zawiera już ponad 200 lokalizacji. Wśród ofiar odnotowaliśmy 83 kierujących pojazdami, 35 pieszych, 35 motocyklistów i motorowerzystów oraz 20 rowerzystów" - wyjaśnił. Dodał przy tym, że jedna ryzykowna decyzja może skończyć się tragedią. Zaapelował też o bezpieczną i przede wszystkim rozsądną jazdę.

Tragiczne wypadki w ostatnich dniach

Policjant przekazał, że tylko w ostatnich dniach doszło do kilku tragicznych wypadków drogowych. M.in. 30 lipca około godz. 18 w miejscowości Koło (woj. łódzkie) kierujący citroenem 37-latek, z nieustalonych przyczyn, na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z hyundaiem kierowanym przez 24-latkę. W wyniku tego zdarzenia 37-latek zginął na miejscu.

Również 30 lipca ok godz. 16 w miejscowości Uścianki (woj. podlaskie) 33-latek, kierując ładowarką kompaktową na łuku drogi z nieznanych przyczyn zjechał do rowu, gdzie przewrócił się na bok i został przygnieciony przez pojazd. W wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu.

Do kolejnego tragicznego wypadku doszło 31 lipca około godz. 2 na autostradzie A1 w okolicy miejscowości Szewo (woj. kujawsko-pomorskie). 44-latek jadąc volkswagenem nie dostosował prędkości, w wyniku czego wjechał na pas zieleni, następnie uderzył w bariery ochronne, po czym uderzył w opla, który jechał prawym pasem ruchu. Następnie w volkswagena uderzył tir. W wyniku tego zdarzenia 70-letni pasażer volkswagena został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

