Jechał zestawem przeciążonym o 24 tony!

Ponad 64 tony ważył zestaw zatrzymany przez Inspekcję Transportu Drogowego. Jak się później okazało, zbyt ciężki ładunek nie był jedyną przewiną kierowcy.

Reklama

Zdjęcie /ITD

Wieloosiowy zestaw, czyli tzw. "stonogę" zatrzymał patrol ITD na krajowej "piątce" koło Gniezna we wtorek (9 marca). Ciężarówka należąca do polskiego przedsiębiorcy przewoziła dwa załadowane kontenery z Gdyni do Poznania. Zespół pojazdów z ładunkiem ważył 64,4 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton!

Reklama

Kierowca nie okazał do kontroli wymaganego w tym przypadku zezwolenia kat. VII na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych. Zestaw nie był również zabezpieczany na trasie przez pojazd pilotujący. Kontrola wykazała także dwukrotne skrócenie odpoczynku dziennego przez kierującego.

Nieprawidłowy transport wstrzymano do czasu rozładowania nadwyżki towaru na inny pojazd. Kierowcę ciężarówki ukarano mandatem. Z poważniejszymi konsekwencjami finansowymi musi liczyć się przewoźnik. Wobec niego toczą się postępowania administracyjne z ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Za przyczynianie się do degradacji nawierzchni dróg przedsiębiorcy grozi do 28 tys. zł kary.