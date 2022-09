Co takiego powiedział policjantom, że nie dostał mandatu za taką jazdę?

Około południa policjanci z grupy Speed, pilnowali przestrzegania przepisów przez kierowców na Drogowej Trasie Średnicowej.

W pewnym momencie spostrzegli osobowe Audi, którego prędkość wyróżniała się na tle innych samochodów. Kierujący wykonywał liczne, wręcz brawurowe manewry wyprzedzania i wyraźnie nie zamierzał zwalniać.

Funkcjonariusze postanowili zareagować i ruszyli w pościg za - jak się początkowo wydawało - kolejnym piratem drogowym.

Nie dostał mandatu, bo miał ważny powód

Podczas zatrzymania samochodu do kontroli okazało się, że jego kierowca jest cały roztrzęsiony. Mężczyzna oznajmił, że e u jego żony rozpoczął się poród, więc pędzi z nią do szpitala. Przyszły tata poprosił policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej w Gliwicach.

Stróże prawa, oceniwszy sytuację, bez wahania podjęli decyzję o eskorcie ciężarnej, by zapewnić jej jak najszybszy i bezpieczny transport. Radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi pilotował pojazd na porodówkę. Dzięki temu mama spieszącego się na świat maleństwa bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

