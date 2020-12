Podczas pościgu próbował zepchnąć radiowóz

​Uciekając autem przed policją 33-letni mieszkaniec Malborka próbował kilkukrotnie zepchnąć z drogi radiowóz. Mijał skrzyżowania na czerwonym świetle. Podczas zatrzymania pod Mławą chciał przekupić funkcjonariuszy oferując 20 tys. zł. Miał przy sobie amfetaminę. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, do zatrzymania 38-latka doszło w miniony piątek na drodze krajowej nr 7, gdy patrol ruchu drogowego otrzymał powiadomienie o kierowcy volkswagena, który może być pod wpływem alkoholu - funkcjonariusze zauważyli odpowiadający zgłoszeniu samochód w Wiśniewie i zatrzymali do kontroli na stacji paliw.

"Podczas kontroli kierowca volkswagena gwałtownie ruszył, uciekając w kierunku Gdańska. W pościg za autem ruszyli funkcjonariusze. Agresywny kierowca próbował kilkukrotnie zepchnąć z drogi policyjny radiowóz. Podczas ucieczki stwarzał poważne zagrożenie na drodze, wyprzedzał samochody w miejscach niedozwolonych, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle" - przekazała Pawłowska. Wyjaśniła, że do ujęcia uciekającego kierowcy volkswagena doszło, kiedy uderzył w bok radiowozu, a następnie stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu.



"Zatrzymanym okazał się 33-letni mieszkaniec Malborka. W jego samochodzie policjanci znaleźli kilka porcji amfetaminy. Podczas zatrzymania oferował funkcjonariuszom 20 tys. zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych" - dodała rzeczniczka mławskiej policji. Podkreśliła, że ujętemu w pościgu mężczyźnie, wobec którego prokurator zastosował dozór, grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

