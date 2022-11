Za jednym zamachem dostał mandaty na 8600 zł. A to jeszcze nie koniec kłopotów

Kierowca Audi przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli

Policjanci z Puław (woj. lubelskie) próbowali zatrzymać kierowcę Audi A4, który poruszał się z nadmierną prędkością. Ten jednak, zamiast zastosować się do polecenia funkcjonariuszy, przyspieszył. Funkcjonariusze podjęli pościg za kierowcą oraz powiadomili o tym fakcie dyżurnego i okoliczne patrole. Nie trwał on jednak długo. Policjanci zatrzymali uciekiniera po... kilkuset metrach.

Jednym z powodów ucieczki był z pewnością stan trzeźwości 48-letniego kierowcy Audi. W organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. W samochodzie za to policjanci znaleźli dużą liczbę puszek. Nie wiemy, czy wszystkie były pełne, ale jeśli tak, to najprawdopodobniej w kwestii alkoholu 48-latek miał jeszcze dalsze plany.

Zdjęcie Zapasy kierowcy Audi robią wrażenie. / KPP Puławy / Policja

Jazda pod wpływem, przekroczenie prędkości i ucieczka. A to nie wszystko

Jak się okazało jazda pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości i ucieczka nie były jedynymi problemami kierowcy. Po sprawdzeniu go w policyjnych systemach okazało się, że 48-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mało tego, był poszukiwany przez sąd w Poznaniu w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu czekało go usłyszenie zarzutów i wycieczka do więzienia celem odbycia kary, od której do tej pory się uchylał.

