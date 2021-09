Miał 4,5 promila i... pojechał po alkohol

36-letni mężczyzna tak intensywnie "oblewał" zakup samochodu, że skończył mu się alkohol. Wsiadł wówczas za kierownicę i pojechał do sklepu, by go do kupić. Na miejscu okazało się, że miał 4,5 promila alkoholu w organizmie.

Zdjęcie Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu wiele lat więzienia / Policja