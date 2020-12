Kompletnie pijany przyjechał po piwo...

​2,2 promila alkoholu w organizmie miał mężczyzna, który przyjechał samochodem do sklepu w jednej z miejscowości pod Zatorem w Małopolsce, żeby kupić czteropak piwa. Inny klient poprosił ekspedientkę o klucze do drzwi wejściowych, zamknął sklep i wezwał policję.

Zdjęcie Mężczyzna został zatrzymany /Policja

36-latek zareagował, bo będąc na parkingu zauważył, że kierowca, który wysiadł z daewoo lanosa jest tak nietrzeźwy, że się zatacza.

"Policjanci zatrzymali nietrzeźwego 40-letniego obywatela Białorusi. Miał w organizmie 2,20 promila alkoholu. Jak ustalili funkcjonariusze do sklepu przyjechał po +czteropak+" - poinformowała Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji.



Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Policjanci dziękują za wzorową reakcję 36-latkowi z Zatora, który stwierdził, nie mógł postąpić inaczej, ponieważ oczami wyobraźni już widział jak pijany wsiada ponownie za kierownicę i doprowadza do drogowej tragedii.

