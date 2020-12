Konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę blisko 9 km odcinka Ploski-Haćki przyszłej S19 Via Carpatia - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Zdjęcie /Andrzej Zbraniecki/East News /East News

Wyboru tej oferty dokonano tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Umowę z wykonawcą - jeśli nie będą składane odwołania od tego wyboru - drogowcy chcą podpisać pod koniec stycznia 2021 r.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku poinformowała, że konsorcjum ma zaprojektować i zbudować ten odcinek przyszłej trasy S19 za sumę 305,4 mln zł.



GDDKiA przypomniała, że odcinek Ploski-Haćki S19 ma biec równolegle do obecnej drogi krajowej nr 19. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Będzie zbudowanych 13 różnych obiektów inżynierskich, z czego 9 będzie również - jak podano- pełnić rolę przejść dla zwierząt.



"Taką też funkcję będzie pełnił prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi" - podano w komunikacie na stronie internetowej GDDKiA.



Budowa trasy Via Carpatia na odcinku Ploski-Haćki ma się zacząć w 2022 r. i potrwać dwa lata.



GDDKiA przypomniała, że w 2020 r. ogłosiła 10 przetargów na projekt i budowę odcinków Via Carpatia w województwie podlaskim. Łącznie dotycząc one budowy 151 km dróg, w tym 134 km w standardzie drogi ekspresowej i 17 km drogi w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Są już umowy z wykonawcami trzech spośród tych odcinków, trwa jeszcze weryfikacja ofert w sześciu przetargach.

