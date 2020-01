W weekend autostrada A1 częściowo będzie zamknięta

Na weekend, 18-19 stycznia, zaplanowano wyburzenie sześciu wiaduktów w ciągu dróg lokalnych nad przebudowywaną A1 w Łódzkiem. W związku z pracami czasowo zamknięty będzie ruch na autostradzie na odcinku węzeł Tuszyn-węzeł Piotrków Trybunalski Zachód.

Zdjęcie Jeden z wyburzanych wiaduktów /Adam Staśkiewicz /East News

Jak zaznaczył rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, pierwszych kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu należy spodziewać się już w piątek 17 stycznia ok. godz. 16-17, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu. Jeszcze tego samego dnia, ale od godz. 19, droga będzie już niedostępna dla kierowców i potrwa to do poniedziałku 20 stycznia do godz. 6.

W tym czasie kierowcy podróżujący między południem i północą Polski będą musieli korzystać z objazdów.

Jadąc od Łodzi w kierunku Katowic na węźle Tuszyn muszą zjechać z autostrady A1 na DK 12/91 i przez Srock pojadą w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjadą w prawo na drogę ekspresową S8 i dojadą nią do autostrady A1 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód.

Z kolei podróżujący od strony Katowic w kierunku Łodzi, powinni na węźle Piotrków Trybunalski Zachód zjechać na drogę ekspresową S8 (kierunek Warszawa), dotrzeć do najbliższego węzła - Piotrków Trybunalski Północ, tam skręcić na DK 12/92 i dojechać nią do węzła Tuszyn, skąd można kontynuować podróż w kierunku Łodzi i Gdańska autostradą A1.

Krynicki przypomina kierowcom o konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów i stosowania się do ustawionego oznakowania. Budowa autostrady A1 w Łódzkiem odbywa się bez całkowitego jej zamknięcia, co powoduje szereg komplikacji, niebezpieczeństw i jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla wykonawcy, jak i kierowców.

Dlatego proponuje, aby przed planowaną podróżą przeanalizować możliwości przejazdu trasą alternatywną, gdzie nie ma ryzyka napotkania robót drogowych i utknięcia w zatorze samochodów.

Rzecznik podkreślił, że zamknięcie wiaduktów jest punktem zwrotnym inwestycji. "Od tej chwili nie będzie już kolejnych długotrwałych utrudnień dla okolicznych mieszkańców, a jedynie stała poprawa warunków funkcjonowania, wraz z oddawaniem do użytkowania kolejnych gotowych nowoczesnych obiektów" - zapewnia. Dodaje, że jak deklaruje wykonawca, w okolicach czerwca tego roku zostanie oddany niesłychanie ważny zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i kierowców spoza łódzkiego wiadukt na ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, na DW473.

Według rzecznika zamknięcie i wyburzenie obecnych wiaduktów spowodowane jest ich złym stanem technicznym oraz nieodpowiadającym obecnym standardom i parametrom technicznym. W ich miejsce wybudowane będą nowe, o większej nośności, z oddzielnym ciągiem pieszo-rowerowym, znacznie bezpieczniejsze od zamykanych.

"Jak deklaruje wykonawca, wszystkie sześć wiaduktów powinno być gotowych i przekazanych od użytkowania w ciągu najbliższego roku" - dodał Krynicki i poinformował, że przeznaczone do rozbiórki obiekty znajdują się na drogach lokalnych: Srock-Wodzinek, Imielna-Sierosław, Przydatki-Doły Brzeskie, Papieże-Karlin, Władysławów-Żychlin oraz Bąkowiec- Polesie.