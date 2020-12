Przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi S6

​Rozpoczęła się procedura przetargowa na projekt i budowę 16-km odcinka drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Słupskiem. Ogłoszono też przetarg na modernizację drogi krajowej nr 21 na odcinku od Słupska do Ustki - poinformowała GDDKiA.

Zdjęcie

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej trafiło ogłoszenie o przetargu na ostatni z trzech odcinków S6 między Słupskiem a Lęborkiem - obwodnica Słupska - Bobrowniki. Będzie on realizowany, podobnie jak pozostałe, w formule "Projektuj i buduj".

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S6, między końcem obwodnicy Słupska (węzłem w Redzikowie) a węzłem Bobrowniki, o długości ok. 16 km. Zadanie obejmuje również realizację dwóch węzłów drogowych (Budy i Bobrowniki) oraz infrastruktury towarzyszącej drodze ekspresowej.Będzie to trasa o przekroju po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pasach awaryjnego postoju. To kolejna z inwestycji GDDKiA, w której wykonawca ma możliwość wyboru rodzaju nawierzchni i sam zdecyduje czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną.

W III kwartale 2021 roku ruszą przetargi na odcinki od Koszalina do obwodnicy Słupska (obecnie kończy się sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych).

Droga ma być gotowa w 2025 roku

W budowie w województwie pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. Natomiast w fazie przetargu już wcześniej znalazło się sześć odcinków drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 88 km: Leśnice (k. Lęborka) - Bożepole Wielkie (ok. 22 km), druga jezdnia obwodnicy Słupska (dobudowa ok. 9,5 km), Bobrowniki - Skórowo (ok. 13,1 km), Skórowo - Leśnice (ok. 10,9 km) oraz duża i niezwykle ważna inwestycja dla Pomorza - S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej: Chwaszczyno - Żukowo (ok. 16,3 km) oraz Żukowo - Gdańsk Południe (ok. 16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (ok. 7 km klasy GP).

Budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej powinna zakończyć się w 2025 r. Do dyspozycji kierowców będzie to łącznie z istniejącymi odcinkami blisko 200 km trasy S6.