Problemy z dalszą budową obwodnicy Warszawy wynikają z formalności

Przyczyną uchylenia decyzji środowiskowych dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na dwóch odcinkach jest błąd formalny po stronie organów ochrony środowiska, a nie błąd merytoryczny po stronie projektantów lub GDDKiA - poinformowała PAP rzecznik warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

W zeszłym tygodniu media obiegła informacja, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała zawiadomienie o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Chodziło o dwa odcinki trasy S17 od węzła Drewnica do węzła Ząbki oraz od węzła Ząbki do węzła Warszawa Wschód (Zakręt).



Media przypomniały wtedy, że postępowanie w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy prowadził białostocki oddział RDOŚ, ponieważ w warszawskim pojawił się konflikt interesów, związany - jak informowały - z tym, że kierownikiem warszawskiego oddziału jest mieszkaniec Wesołej. To gmina, która od kilku lat protestuje przeciwko budowie.



Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska informowała wtedy, że drogowcy czekają na uzasadnienie tego uchylenia. "Czekamy na pisemną decyzję, bo na razie jest tylko zawiadomienie GDOŚ o uchyleniu decyzji na fragment S17" - podkreśliła Tarnowska. Wskazała, że w dokumencie będzie uzasadnienie, które umożliwi drogowcom podjęcie decyzji, co do dalszego działania.



We wtorek w rozmowie z PAP rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA przekazała stanowisko drogowców ws. uchylenia decyzji środowiskowych dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy. "Przyczyną uchylenia decyzji środowiskowych jest błąd formalny po stronie organów ochrony środowiska, a nie błąd merytoryczny po stronie projektantów lub GDDKiA" - powiedziała Tarnowska.



"Uprawomocnienie się decyzji umożliwi GDDKiA podjęcie działań co do dalszego postępowania w zakresie realizacji tych inwestycji" - zaznaczyła.



Podkreśliła także, że w uchylonej decyzji środowiskowej nie zostały podważone rozwiązania projektowe, jak i wskazanie tzw. wariantu zielonego jako preferowanego w decyzji środowiskowej, który drogowcy uzyskali w grudniu 2018 roku. Stało się to już po przekazaniu przez GDOŚ postępowania do RDOŚ w Białymstoku, które nastąpiło w maju 2017 roku.



Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy jest podzielona na trzy etapy: odcinek Drewnica - Ząbki, odcinek Ząbki - Zakręt i odcinek Zakręt - Lubelska. Drogowcy do pierwszego odcinka WOW są przygotowani na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę. Jednak nie mają na ten fragment finansowania.



Na drugi odcinek Ząbki - Zakręt uchylona została decyzja środowiskowa - czyli pierwszy dokument przy budowie dróg zatwierdzający m.in. wariant przebiegu trasy. Bez niego drogowcy nie mogą się ubiegać o decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - PAP) oraz w późniejszym etapie o przetarg na projekt i budowę drogi.



Natomiast ostatni odcinek S17 Zakręt - Lubelska jest obecnie w realizacji.