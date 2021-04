Podpisano umowy na budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) w ciągu drogi ekspresowej S6. Pierwszy odcinek między Chwaszczynem a Żukowem ma długość 16,3 km. Drugi to 16-kilometrowy odcinek między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe wraz z 7-kilometrową obwodnicą Żukowa.

To 13. i 14. umowa podpisana w tym roku przez GDDKiA. W sumie przekłada się to na powstanie ponad 210 km nowych dróg o łącznej wartości ponad 6,4 mld zł.

Podpisane umowy obejmują projekt i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Wykonawcy zadań na podstawie Koncepcji programowej opracują dokumentację techniczną, a następnie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną prace budowlane. Wybudowana trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową (po dwa pasy w każdym kierunku), z przewidzianą rezerwą pod trzeci pas. OMT ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Została ona podzielona na dwa zadania realizacyjne:

Chwaszczyno - Żukowo o długości ok. 16,3 km.

Żukowo - Gdańsk Południe o długości ok. 16 km wraz z obwodnicą Żukowa o długości ok. 7 km.

Przyszła droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska. Będą to m.in. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni oraz zbiorniki retencyjne i infiltracyjne.

Projektowanie i prace budowlane na obu odcinkach potrwają 38 miesięcy. Faza projektowa odbywać się będzie bez przerw zimowych. Natomiast po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czas realizacji uwzględniać już będzie przerwy od 16 grudnia do 15 marca. Zakładany termin zakończenia prac budowlanych to II kw. 2025 r.

W budowie w województwie pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. Natomiast w fazie przetargu na projekt i budowę jest jeszcze pięć odcinków drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 72 km między Słupskiem a Bożympolem Wielkim. Umowy na nie zamierzamy podpisać do połowy br.

Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim będzie oddana do ruchu w 2025 r. Do dyspozycji kierowców będzie to łącznie z istniejącymi odcinkami blisko 200 km drogi ekspresowej.

