Na budowach dróg praca wre

​Latem na budowach dróg wiele się dzieje. Wynika to ze specyfiki procesu budowlanego, który wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych do wykonywania dużej części robót. Również działania związane z przygotowaniem nowych inwestycji, przetargami i umowami w tym okresie nie zwalniają.

Zdjęcie Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej i unijnym pieniądzom, powoli nadrabiamy cywilizacyjne zaległości /GDDKiA Jest umowa na dalszą budowę estakady na Zakopiance

Od początku czerwca GDDKiA oddała do ruchu nieco ponad 43 km dróg i podpisała siedem umów na 86 km dróg o wartości 5,34 mld złotych. Nowymi przetargami na realizację zostało objętych 189,6 km dróg.

Ruch na budowach



Okres letni to tradycyjnie czas, w którym na budowach dzieje się dużo. Specyfika klimatyczna naszego kraju sprawia, że to czas najlepszej pogody dla wykonywania robót drogowych. Obecnie w realizacji (podpisana umowa z wykonawcą) jest ponad 1250 km. Na zdecydowanej większości z tych inwestycji prowadzone są już prace w terenie, a na części z nich trwają prace projektowe, które prowadzą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.



Nowe trasy oddane do ruchu



W ostatnim tygodniu udostępniono kierowcom pierwsze dwa fragmenty A1 między Tuszynem a Częstochową. Jako pierwszy został oddany 5-kilometrowy fragment wschodniej jezdni odcinka Radomsko - granica województwa łódzkiego i śląskiego. Z kolei 30 sierpnia kierowcy pierwszy raz pojechali 11-kilometrowym fragmentem odcinka A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski.



W ciągu ostatnich trzech miesięcy do ruchu zostały oddane przede wszystkim odcinki drogi S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli łącznie z obwodnicą tej miejscowości. Było to łącznie blisko 24 km ekspresowej trasy łączącej Warszawę z Lublinem. Finału również doczekały dwa odcinki autostrady A2 od połączenia z drogą S17 pod Warszawą (węzeł Lubelska) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Kierowcy pojechali również dwoma jezdniami przebudowanej autostrady A6 na Pomorzu Zachodnim i nowymi węzłami na S3 od węzła Rzęśnica do Goleniowa. Kierowcy mogą też od czerwca korzystać z obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20.



Umowy z wykonawcami



Umowy na realizację nowych inwestycji dotyczyły przede wszystkim ostatnich fragmentów drogi S3 w Polsce, czyli dwóch odcinków między Świnoujściem i Troszynem o długości 33 km oraz dwóch odcinków drogi S7 w rejonie Modlina o długości 21,7 km. Kontrakty z wykonawcami zostały podpisane również dla odcinka S1 Dankowice-Suchy Potok oraz S19 Rzeszów Południe-Babica.



Przetargi na blisko 190 km dróg



Od początku czerwca zostało ogłoszonych 16 przetargów na realizację inwestycji drogowych. Przetargi te dotyczyły głównie odcinków drogi S19 o łącznej długości 79 km - pięciu odcinków w województwie podlaskim i jednego w województwie lubelskim.

Ruszyły też przetargi dotyczące przebudowy 37,7 km autostrady A18 Olszyna-Golnice. W fazę przetargową weszły również dwa odcinki drogi S6 - przyszłej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Przetargi na realizację dotyczyły również inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie były to cztery zadania - obwodnice Wąchocka w ciągu DK42, Smolajn w ciągu DK51, Lipska w ciągu DK79 oraz Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22.