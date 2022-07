Spis treści: 01 Rozbudowa S19 po zaledwie pięciu latach

02 Konieczna będzie nowa estakada

03 Droga S19 to element trasy Via Carpatia

Oferty w przetargu wahają się od ponad 272,8 mln zł do niemal 330 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus., teraz oferty zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Rozbudowa S19 po zaledwie pięciu latach

Aktualnie S19 na tym niespełna 14-kilometrowym odcinku, który oddano do ruchu zaledwie 5 lat temu, a w 2017 roku, posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. "Po rozbudowie odcinek ten będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza" - zaznaczyła Rarus.

Zakres prac obejmie także przebudowę m.in. kolidujących dróg, natomiast węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy nie będą wymagały rozbudowy. Sumaryczna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km.

Jak podała rzeczniczka, w ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym m.in. estakada o długości 157,5 metrów w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty, trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty.

Konieczna będzie nowa estakada

Rarus wyjaśniła, że w Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 metrów od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy istniejącej drodze wojewódzkiej 878.

"Ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Zastosowane zostaną tam pale wiercone i nie będą stosowane walce wibracyjne. Wykonany zostanie również ekran przezroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych" - podkreśliła.

Droga S19 to element trasy Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

