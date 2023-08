Niespodziewany sukces Orlenu. Miliony kierowców korzystają z jego usługi

Orlen Vitay to aplikacja lojalnościowa, pozwalająca klientom stacji paliw koncernu na korzystanie z promocji. Dzięki niej klienci mają dostep do kuponów z rabatami i zdobywają dodatkowe punkty za zakupy na stacjach.

"Pięć milionów użytkowników aplikacji Orlen Vitay jest dowodem skuteczności działań, wpisujących się w plan rozwoju segmentu detalicznego" powiedział Bartosz Niemaczek, dyrektor Biura Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami Orlen. Dodał również, że koncern stale pracuje nad zwiększeniem funkcjonalności aplikacji, aby "z jednej strony uwzględnić rosnącą ofertę korzyści dostępnych dla klientów detalicznych koncernu, z drugiej - spełnić oczekiwania użytkowników w zakresie komfortu i intuicyjności aplikacji.

Jaki rabat na paliwo na stacjach Orlen?

Przypomnijmy, rabat na paliwo w ramach wakacyjnej promocji koncernu wynosi 30 groszy na litrze. Aby go dostać trzeba być zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Vitay. Jeśli posiadamy Kartę Dużej Rodziny, możemy liczyć na dodatkowe 10 gr rabatu. Maksymalna jednorazowa ilość paliwa zatankowana w ramach rabatu to 50 litrów. Z promocji można skorzystać 4 razy w ciągu jednego miesiąca (czyli maksymalnie możemy uzyskać rabat na 200 litrów paliwa) każdego dnia. Akcja trwa od 30 czerwca do 31 sierpnia.

Orlen: tegoroczna promocja cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem

Ponadto spółka dodaje, że tegoroczna promocja cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem klientów niż rok temu. Od 30 czerwca do 8 sierpnia klienci mieli wykorzystać o 16 proc. więcej kuponów promocyjnych niż w analogicznym okresie w 2022 roku. Dodatkowo ponad 1/3 całego paliwa sprzedanego w tym czasie na stacjach Orlen została zakupiona po promocyjnej cenie.