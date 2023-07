Tragedia w Chabówce. Po uderzeniu w bariery motocykl złamał się w pół

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na “patelniach “ we wtorkowy wieczór. Młody motocyklista stracił panowanie nad maszyną i wjechał w bariery. Siła uderzenia była tak ogromna, że maszyna złamała się w pół. Do zdarzenia w Chabówce zadysponowano śmigłowiec LPR.

Zdjęcie Śmiertelny wypadek w Chabówce. Młody motocyklista nie miał szans / Policja / Policja