O zdarzeniu poinformowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze ruchu drogowego, pełniący służbę w centrum dolnośląskiego miasta, w pewnym momencie zauważyli kierowcę grafitowego BMW.

Szalona jazda kierowcy grafitowego BMW

Jazda mężczyzny daleka było od jakichkolwiek norm i zasad przepisów ruchu drogowego. Dość powiedzieć, że swoim prowadzeniem stworzył co najmniej kilkanaście niebezpiecznych sytuacji. Nie tylko przekroczył on prędkość, ale dodatkowo wyprzedzał inne samochody przed i na przejściu dla pieszych, nie stosował się do znaków poziomych, a także nie sygnalizował manewrów zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy. Uskuteczniany slalom na wąskich ulicach wyraźnie wprowadzał w zakłopotanie innych uczestników ruchu.

Na szczęście policjanci nie czekali długo. Gdy w pewnym momencie kierowca BMW przeciął kilka pasów i niemal zarysował czerwoną Toyotę, funkcjonariusze zdecydowali się uruchomić sygnały świetlne oraz dźwiękowe i zatrzymać mężczyznę do kontroli.

Obywatel Ukrainy nie posiadał prawa jazdy

Okazało się, że za kierownicą siedział obywatel Ukrainy. 24-letni mężczyzna ze spokojem przyznał, że nie posiada uprawnień do kierowania, bowiem zostawił je w innym aucie. Ponadto kierujący oświadczył, że spieszył się do kolegi, a pojazd, którym się poruszał należy do jego koleżanki. Przy okazji zatrzymania policjanci dokonali także przeglądu stanu technicznego samochodu.

Slalom BMW po Wrocławiu - policja publikuje film

Cała interwencja została nagrana przez policyjny rejestrator zamontowany w radiowozie.

Szalona jazda kierowcy BMW zakończyła się dla niego sporządzeniem wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli na niego łącznie 50 punktów karnych i aż 3,2 tys. zł grzywny. Oznacza to, że będzie on miał zakaz prowadzenia pojazdów po polskich drogach.

Czy kierowcy z zagranicy mogą stracić prawo jazdy w Polsce?

Wbrew obiegowej opinii krążącej w internecie, polskie przepisy nie przewidują szczególnego traktowania zagranicznych kierowców. Zmiany w prawie, które weszły w życie z dniem 17 września 2022 roku, obowiązują wszystkich kierowców, którzy jeżdżą po polskich drogach - także obcokrajowców pracujących w przewozie osób na aplikację, z których wielu to obywatele m.in. Gruzji, Azerbejdżanu czy Ukrainy.

Punkty karne gromadzone przez kierowców posiadających zagraniczne prawo jazdy są odnotowane na terytorium naszego kraju i jeśli zostaną przez takiego kierowcę przekroczone, skutkuje analogicznym konsekwencjami jak dla obywateli Polski.