Policjanci chcieli wyłudzić mandat? To nagranie budzi spore wątpliwości

To nie pierwszy raz kiedy do sieci trafił film ukazujący dziwne zachowanie policjantów. Oznakowany radiowóz wyprzedził auto prawym pasem, by następnie zahamować przed przejściem dla pieszych. Funkcjonariusz musiał zobaczyć ducha, bo nikogo w pobliżu nie było. To nagranie budzi spore wątpliwości.

Zdjęcie Policjanci próbowali wyłudzić mandat? Zahamowali przed pustym przejściem dla pieszych/StopCham/Zrzut ekranu /