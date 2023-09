Kto terroryzuje drogi zielonym Lamborghini? Policja ustaliła kierowcę

Pierwsze z nagrań przedstawia kierowcę Huracana, który wyprzedza jadący prawym pasem autobus i, wciąż znajdując się na lewym pasie, dojeżdża do ciężarówki oraz wyprzedzającego ją auta. Następnie zielone Lamborghini zjeżdża na pas awaryjny i wyprzedza oba pojazdy zostawiając za sobą tumany kurzu. Później przejeżdża pomiędzy dwoma autami na lewy pas i znika z pola widzenia.

W kolejnej sytuacji można zobaczyć spowolnienie ruchu wynikające z prac remontowych prowadzonych na odcinku drogi. Kierowca zielonego Huracana najwidoczniej nie zamierza jednak "tracić czasu" na powolną jazdę i przejeżdża pasem awaryjnym obok innych aut. Trzecie nagranie dotyczy dokładnie tej sytuacji, która na początku lipca została zgłoszona na policję.

Jaka kara grozi kierowcy Lamborghini?

W rozmowie z wyżej wymienioną redakcją policjantka stwierdziła, że w tym przypadku istnieje możliwość ukarania mandatem w wysokości do 6 tys. złotych. Policjantka zaznaczyła jednak, że w przypadku gdy zdobyty materiał dowodowy będzie "na tyle obciążający, że nie może się to skończyć mandatem" sprawa trafi do sądu. Ten może ukarać kierowcę grzywną sięgającą nawet do 30 tys. złotych.