Droga stu zakrętów to odcinek drogi wojewódzkiej nr 387, nad którą nadzór sprawuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. To właśnie ta instytucja podjęła decyzję zamknięciu słynnej trasy.

Jak informuje DSDiK drogę zamknięto w trybie awaryjnym, ze względu na uszkodzenie muru oporowego oraz pogarszający się stan nasypu drogi.

Jak donoszą lokalne media, nie ma większych szans na usunięcie usterek przed sezonem letnim. A to oznacza, że droga będzie zamknięta w wakacje. To oznacza duże utrudnienia dla turystów, droga jest położona na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i prowadzi m.in. do dwóch popularnych wśród odwiedzających Kotlinę Kłodzką miejsc - położonego u stóp najwyższego szczytu Gór Stołowych czyli Szczelińca Wielkiego Karłowa i Błędnych Skał.

DSDiK wyznaczyło objazdy. Ruch pojazdów z Karłowa w kierunku Nowej Rudy, Kłodzka i Wrocławia będzie możliwy przez Kudowę zdrój, Duszniki Zdr. i dalej przez Polanicę Zdr. Natomiast ruch z Radkowa w kierunku południowym będzie możliwy drogą wojewódzką 386 przez Ścinawkę Średnią i Kłodzko.

Droga 100 zakrętów została wytyczna przez Niemców w latach 1867-1970. Dziś ma długość około 23 km, najwyższy punkt to Lisia Przełęcz (780 m npm). Zmiana wysokości na trasie to około 400 metrów.

