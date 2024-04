Ranking 5 marek, które kochają polscy złodzieje. To te auta giną najczęściej

Spis treści: 01 Złodzieje kradną coraz mniej samochodów

02 20 lat temu kradło się na potęgę

03 Najwięcej aut ginie w Warszawie

04 Jeździsz Toyotą? Złodzieje mają na ciebie oko

05 Te samochody złodzieje kradną najczęściej

Kiedyś złodziej potrzebował dobrych narzędzi i odrobiny specjalistycznej wiedzy, dziś wystarczy mu elektroniczna zabawka i sygnał z kluczyka. Na przestrzeni ostatniej dekady, a nawet dwóch, w kwestii kradzieży samochodów sporo się zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się trendy i sposoby, ale co najważniejsze dla obywateli - ze statystyk instytutu SAMAR wynika, że ginie ich coraz mniej.

Złodzieje kradną coraz mniej samochodów

Jak się bowiem okazuje, w 2023 roku wyrejestrowanych z powodu kradzieży zostało w Polsce 5646 pojazdów osobowych oraz ciężarowych o DMC do 6 ton. Na tle ogółu samochodów w kraju, który liczy ponad 22 mln, to zaledwie kropla w morzu. Względem lat poprzednich to również niższy wynik - dziennie ginęło ok. 15 aut.

Zdjęcie W 1999 roku padł rekord. W ciągu roku "zginęło" 71,5 tys. aut w Polsce / 123RF/PICSEL

20 lat temu kradło się na potęgę

A jak było 20 lat temu? W 2005 roku z polskich ulic i garaży skradziono ponad 45 tys. aut. Rekordowy był 1999 rok, kiedy w ciągu roku “zginęło" 71,5 tys. samochodów. Wówczas każdego dnia kradziono blisko 200 pojazdów.

Najwięcej aut ginie w Warszawie

Z malejącej liczby kradzieży na pewno ucieszą się właściciele aut w całej Polsce, o ile nie mieszkają na terenie Mazowsza i nie jeżdżą Toyotą. Z najnowszych raportów wynika bowiem, że to właśnie te osoby są najbardziej zagrożone na utratę swojego samochodu. W 2023 roku w woj. mazowieckim z powodu kradzieży wyrejestrowano 2353 auta osobowe i dostawcze, co oznacza, że 4 na 10 samochodów w Polsce “zginęło" w okolicach Warszawy.

Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że to właśnie w stolicy mieszczą się banki oraz inne instytucje finansowe, udzielające kredytów, leasingów czy wynajmów długoterminowych. W efekcie więc wiele samochodów rejestrowanych jest właśnie w Warszawie i zalicza się je do statystyk - nawet jeśli realnie jeżdżą one w innych rejonach Polski.

Jeździsz Toyotą? Złodzieje mają na ciebie oko

Poza woj. mazowieckim w czołówce niebezpiecznych regionów figurują; dolnośląskie (537 wyrejestrowanych aut), śląskie (444 wyrejestrowanych aut) i wielkopolskie (444 wyrejestrowanych aut). Po drugiej stronie tabeli, wśród najbezpieczniejszych województw znalazły się z kolei: opolskie (50 skradzionych pojazdów), świętokrzyskie (58 skradzionych pojazdów), podlaskie (70 pojazdów).

Te samochody złodzieje kradną najczęściej

Najbardziej narażeni na utratę pojazdu w ostatnich latach byli posiadacze samochodów marki Toyota. Trzeci raz z rzędu japońska marka zajęła podium na listach popularności wśród amatorów cudzej własności. Z powodu kradzieży w 2023 roku wyrejestrowano w Polsce aż 869 aut marki Toyota, z czego ponad 3/4 z nich - dokładnie 655 sztuk - wyrejestrowanych zostało w Warszawie. Zagrożeni mogą się czuć także kierowcy Audi (472 sztuk), Volkswagenów (398 sztuk), BMW (383 sztuk) oraz Mercedesów (328 sztuk).

To najchętniej kradzione samochody w 2023 roku: