Spis treści: 01 Najkrótsze drogi krajowe i ekspresowe w Polsce

02 Najkrótsza autostrada w Polsce

03 Najdłuższy most drogowy w Polsce

W Polsce mamy obecnie około 4900 km dróg krajowych i autostrad. Na sieć dróg szybkiego ruchu składa się aktualnie:

ponad 1800 km autostrad,



około 390 km dróg ekspresowych.



By uzmysłowić sobie, jak gigantyczny postęp dokonał się w tym zakresie w Polsce, warto przypomnieć, że jeszcze w 2004 roku kierowcy mieli do dyspozycji:



441 km autostrad,

161 dróg ekspresowych.

Najkrótsze drogi krajowe i ekspresowe w Polsce

Patrząc z takiej perspektywy trudno nie docenić ogromu pracy wykonanej przez drogowców. W niespełna dwadzieścia lat sieć dróg szybkiego ruchu rozrosła się w naszym kraju aż ośmiokrotnie.



W tym czasie dorobiliśmy się też kilku drogowych rekordów. Przyjrzyjmy się np. najdłuższym i najkrótszym drogom w naszym kraju.

Reklama

Najkrótsza droga ekspresowa w Polsce mierzy zaledwie 7,5 km długości. Chodzi o drogę ekspresową S79, czyli łącznik między ulicą Marynarską a Południową Obwodnicą Warszawy.

Nietypowy odcinek i tak jest blisko pięciokrotnie dłuższy od najkrótszej drogi krajowej w Polsce. W tym przypadku chodzi o DK96 łączącą węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15. Długość całego odcinka wynosi zaledwie 1,7 km.



Dla porównania - najdłuższa droga krajowa w Polsce - DK 8, prowadząca od granicy z Czechami aż pod Suwałki - liczy obecnie około 800 km. Najdłuższa droga ekspresowa - S8 - czyli Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej - liczy obecnie 565 km, a - docelowo - jej długość osiągnąć ma ponad 642 km.



Najkrótsza autostrada w Polsce

Mówiąc o najkrótszych drogach w Polsce nie sposób też ominąć autostrady A8, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia. To jedyna polska autostrada, przy której nie znajdziecie żadnego MOPa, czyli miejsca obsługi podróżnych. Wynika to wyłącznie z długości omawianego odcinka, który liczy sobie - skromne jak na autostradę - 22,7 km.



Warto dodać, że A8 łączy się z najdłuższą obecnie autostradą w Polsce. Chodzi oczywiście o autostradę A4 biegnącą od granicy z Niemcami (Zgorzelec) do granicy z Ukrainą (Korczowa). Łączna długość spinającej te dwa przejścia graniczne autostrady A4 wynosi aż 667 km.

Najdłuższy most drogowy w Polsce

Wymieniając drogowe rekordy warto jeszcze wspomnieć o najdłuższym moście drogowym w Polsce. W tym przypadku chodzi o autostradową przeprawę w Rozgartach nieopodal Grudziądza. Most nad Wisłą mierzy dokładnie 1953,6 m długości i stanowi część autostrady A1. Przebiegający nad rzeką obiekt łączy węzły autostradowe Nowe Marzy i Grudziądz.

Osoby chcące poznać więcej ciekawostek związanych drogami w Polsce zapraszamy do naszej galerii: