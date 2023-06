Coraz bliżej nowej drogi na Słowację. Są cztery warianty

Droga krajowa nr 7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację, a przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Planowana rozbudowa obecnej trasy z Rabki-Zdroju do Chyżnego ma ułatwić dojazd do przejścia granicznego i w dużym stopniu rozładować gigantyczne korki, które od lat powstają w tamtej okolicy.

Przed budową konieczne są projekty

Planowany odcinek będzie dwujezdniową trasą o długości ok. 35 km. Zanim jednak na dobre ruszy jego budowa konieczne jest przygotowanie dokumentacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - w jej ramach opracowano już dziewięć korytarzy przebiegu nowej drogi.

Korytarze rekomendowane do dalszych prac

Cztery z nich otrzymały zielone światło i zostały rekomendowane do dalszych prac. Teraz wykonawca dokumentacji STEŚ-R ma za zadanie szczegółowo przenalizować otrzymane dane i sprawdzić poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W trakcie prac zostaną także określone szczegółowe parametry planowanej trasy. W późniejszej kolejności będzie trzeba przygotować i zatwierdzić raport oddziaływania na środowisko, a także przygotować pełny projekt budowlany. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania.

Budowa odcinka potrwa kilka lat

DK7 na odcinku Rabka-Zdrój - Chyżne jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wartość prac projektowych GDDKiA oceniła na prawie 55 mln zł.

***