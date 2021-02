Tanak liderem po drugim etapie, Ogier w zaspie

​Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC) prowadzi po drugim etapie w rozgrywanym w Finlandii Rajdzie Arktycznym, drugiej rundzie tegorocznych mistrzostw świata. Lider wygrał trzy z sześciu sobotnich odcinków specjalnych.

Fot. Hyundai

Drugi w klasyfikacji ze stratą 24,1 s jest Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), a trzeci Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) - strata 25,9.



Fot. Toyota

"Wszystko przebiega zgodnie z planem. Opony są zniszczone, ale dojechaliśmy. To było ważne, aby być na mecie tego etapu bez błędu" - powiedział Tanak.



Startu w Finlandii do udanych nie zaliczy obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). W końcówce przejazdu ostatniego sobotniego odcinka specjalnego Siikakama (27,68 km) Ogier wypadł z drogi i utknął w śnieżnej zaspie. Wydobycie samochodu z pułapki zajęło załodze mistrzów świata prawie 20 minut, do mety dojechali z takim właśnie spóźnieniem i przestali się liczyć w walce o tytuł.



AFP

"To był ostatni fragment trasy. Opony już nie istniały, zbyt mocno oparłem się o zaspę i stało się. Trudno, o tym weekendzie trzeba będzie jak najszybciej zapomnieć" - przyznał Ogier.



Francuz jest aktualnie liderem mistrzostw świata po pierwszej rundzie - Rajdzie Monte Carlo, który wygrał. We Francji w styczniu punktów natomiast nie zdobył mistrz świata w sezonie 2019 Tanak, który przebił na jednym odcinku dwie opony i został przez zespół wycofany, gdyż nie miał już zapasu i nie był w stanie dojechać na start do kolejnego odcinka.



W kategorii WRC2 na prowadzeniu znajduje się załoga Esapekka Lappi/Janne Ferm (VW Polo Rally2). Liderami klasyfikacji WRC3 są Finowie Teemu Asunmaa/Marko salminen (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Zdjęcie /

W tej drugiej kategorii walczą również polskie załogi. Michał Sołowow i Maciej Baran (Citroen C3 Rally2), po raz ostatni widziani na odcinkach specjalnych podczas ubeigłorocznego Rajdu Szwecji, zajmują 9. Miejsce. Cztery pozycje dalej sklasyfikowani są Adrian Chwietczuk z Jarkiem Baranem (Skoda Fabia Rally2).

Trzeci, ostatni etap Arctic Rally Finland, składa się z dwóch przejazdów odcinka Aittajarvi o długości 23 kilometrów. Zwycięzcę rajdu poznamy około godziny 12:30.

W tegorocznym kalendarzu rajdowych mistrzostw świata po odwołaniu imprez w Szwecji i Wielkiej Brytanii jest 12 rund. Sezon zakończy w połowie listopada Rajd Japonii.

Marek Wicher

Klasyfikacja po 2. Etapie WRC Arctic Rally Finland 2021

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 WRC)

2. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), + 24,1 sek.

3. Thierry Neuville/Martin Wydaeghe (Hyundai i20 WRC), + 25,9 sek.

4. Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 WRC), + 53,4 sek.

5. Elfyn Evans/Scot Martin (Toyota Yaris WRC), + 1:03,5 min.

...

27. Michał Sołowo/Maciej Baran (Citroen C3 Rally2), + 14:33,8 min. (9. WRC3)

34. Adrian Chwietczuk/Jarosław Baran (Skoda Fabia Rally2), + 18:44,6 min. (13. WRC3)