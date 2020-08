Maciej Gładysz na podium pierwszej rundy kartingowych mistrzostw Włoch

Młody kartingowiec Maciej Gładysz ma za sobą udany występ w inauguracyjnej rundzie kartingowych mistrzostw Włoch, które w dniach 7-9 sierpnia odbywały się na torze w Triscinie. Kierowca startujący w barwach Parolin Racing Kart zajął 2. miejsce w pierwszym finałowym wyścigu w międzynarodowej stawce w kategorii Mini 60. Na drodze do zwycięstwa w drugim wyścigu, a zarazem w całych zawodach, stanął mu atak jednego z rywali, który staranował młodego kartingowca z Tarnowa wykluczając go z dalszej jazdy.

Zdjęcie /

Kierowca Parolin Racing Kart i Akademii Orlen Team rozpoczął walkę na torze Circuito Internazionale Triscina od 2. miejsca w piątkowej czasówce, mając za rywali 30 innych kierowców. W pierwszym sobotnim wyścigu zajął 4. miejsce, ale już w drugim cieszył się ze zwycięstwa, mijając linię mety na pierwszej pozycji.



Reklama

Dzięki takiej postawie do niedzielnych wyścigów finałowych przystępował z drugiego miejsca. W pierwszym z nich zajął drugie miejsce. Przez większość wyścigu liderem wyścigu był właśnie Maciej Gładysz. Na drodze do triumfu stanęła jednak neutralizacja wyścigu oraz komenda "SLOW" wynikająca z wypadku jednego z rywali. Finałowy przejazd został wznowiony dopiero na ostatnim okrążeniu, w związku z czym Maciej Gładysz nie był już w stanie poprawić swojej pozycji.



Ambitną postawę kontynuował w niedzielę, przypuszczając atak na pierwsze miejsce. W jego trakcie na ostatnim okrążeniu jeden z rywali staranował Macieja Gładysza, wyrzucając go na pobocze toru i pozbawiając go szansy walki o zwycięstwo. - Jestem zadowolony z rywalizacji w Triscinie, miałem bardzo dobre tempo i świetnie czułem się na tym torze. Sam kart był też bardzo dobrze przygotowany, za co chcę podziękować mojemu mechanikowi Marcinowi i całemu zespołowi Parolin Racing Kart oraz Simone - Ma Engines. Robiłem co w mojej mocy, żeby zajmować jak najlepsze pozycje, i w dużej mi się to udawało, niestety nie wszystko jest zależne ode mnie - podsumował swój występ Maciej Gładysz.



Zdjęcie /

Kolejna runda kartingowych mistrzostw Włoch zostanie rozegrana w dniach 27-30.08 na torze we włoskim Sarno.