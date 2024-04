Spis treści: 01 Ubezpieczenie OC a pojazdy historyczne

02 Sprzedaż samochodu. Ile czasu na zgłoszenie do ubezpieczalni?

03 Kupno samochodu. Co dalej z ubezpieczeniem OC?

04 Kupiłeś używane auto? Lepiej zawrzeć nową polisę OC

05 Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC bez zmiany właściciela

06 Sprytny sposób na karę za brak OC. Pilnuj kwoty przelewu

07 Sprawdzenie ważności ubezpieczenia OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, właściciel każdego zarejestrowanego pojazdu musi posiadać ubezpieczenie OC. Ustawa precyzuje też, że obowiązek posiadania policy OC ciąży również na właścicielu pojazdu niezarejestrowanego jeśli ten tylko zostaje on "wprowadzony do ruchu". Pamiętajmy, że ubezpieczenie OC musi mieć ciągłość. Innymi słowy, w ochronie ubezpieczeniowej nie można mieć ani jednego dnia przerwy.

Ubezpieczenie OC a pojazdy historyczne

Wyjątek stanowią pojazdy historyczne, czyli spełniające jeden z trzech warunków:

mające co najmniej 40 lat,

mające co najmniej 25 lat i uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazdy unikatowe lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,

będące pojazdami zabytkowymi, czyli takimi, które zostały wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków bądź też wpisane do inwentarza muzealiów.

Właściciel pojazdu historycznego nie musi mieć dla tego pojazdu przez cały czas ważnej umowy ubezpieczenia OC. Jednak każdorazowo musi wykupić ubezpieczenie OC przed wprowadzeniem takiego pojazdu do ruchu (może to być ubezpieczenie krótkoterminowe).



Sprzedaż samochodu. Ile czasu na zgłoszenie do ubezpieczalni?

Osoby, które kupiły używany samochód i korzystają z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela, powinny pamiętać o tym, że to jedna z tych wyjątkowych sytuacji, gdy polisa OC przedłuży się automatycznie. Przed datą wygaśnięcia umowy należy zawrzeć nową umowę z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

Warto pamiętać, że zbywca pojazdu ma 30 dni od daty zbycia (sprzedaży, darowizny etc.) na zawiadomienie o tym fakcie starosty (najczęściej poprzez zgłoszenie w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu).

Równie ważne jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi, który wystawił polisę OC. Mamy na to 14 dni od daty sprzedania zbycia pojazdu. Jeśli zakład ubezpieczeń nie zostanie poinformowany o sprzedaży, to po upływie okresu ważności poprzedniej polisy wystawi kolejną polisę na dotychczasowego właściciela i będzie domagał się zapłacenia składki. W myśl obowiązujących przepisów to zbywca ponosi solidarną odpowiedzialność z nabywcą za zapłacenie należnej składki ubezpieczeniowej od dnia transakcji do - uwaga - dnia powiadomienia o niej ubezpieczyciela. Sprzedając samochodów warto więc o tym pamiętać, jeśli chcemy uniknąć kłopotów i konieczności "odkręcania" dokumentów w zakładzie ubezpieczeniowym.

Kupno samochodu. Co dalej z ubezpieczeniem OC?

Mowy właściciel pojazdu ma obowiązek zarejestrować auto na swoje dane we właściwym wydziale komunikacji i ma na to 30 dni od daty zakupu. W kwestii obowiązkowego ubezpieczenia OC nabywca pojazdu ma dwie możliwości. Pierwsza to korzystanie z polisy OC poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności. Ale uwaga - jest pewien haczyk! Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji umowa OC zbywcy nie przedłuży się automatycznie, lecz wygaśnie z końcem okresu ubezpieczenia wpisanego na polisie. Nowy właściciel pojazdu sam musi dopilnować tego, by jeszcze przed wygaśnięciem ubezpieczenia zbywcy zawrzeć nową umowę.

Warto mocno wziąć to sobie do serca. O terminie łatwo zapomnieć, a każda przerwa w ciągłości trwania polisy OC oznacza opłatę dodatkową za brak ubezpieczenia naliczaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. A te potrafią być gigantyczne. W przypadku samochodu osobowego przerwa w ciągłości OC trwająca powyżej 14 dni oznacza dziś karę w wysokości blisko 8,5 tys. zł (dwukrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę zaokrągloną do 10 zł).

Kupiłeś używane auto? Lepiej zawrzeć nową polisę OC

Druga możliwość jaką mamy po zakupie samochodu to wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela i zawarcie nowej, własnej polisy. Uwaga - ważne, żeby odbyło się to tego samego dnia - nie można dopuścić do sytuacji, by w ochronie ubezpieczeniowej nastąpiła jakakolwiek przerwa, (nawet jednego dnia). Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie je trwania. Pamiętajmy że skutkuje to rozwiązaniem umowy ubezpieczenia w dniu wypowiedzenia, a nie z końcem okresu, na jaki została zawarta).



Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC bez zmiany właściciela

Inaczej wygląda sytuacja , gdy chcemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, którą sami zawarliśmy. Możemy to zrobić również w dowolnym momencie jej trwania, ale najpóźniej na dzień przed jej zakończeniem. Jeśli jej nie wypowiemy, a nie zalegamy z żadnymi płatnościami, to polisa odnowi się automatycznie, a ubezpieczyciel obciąży nas kosztem składki na kolejny okres. Jeśli natomiast wypowiemy umowę, to musimy koniecznie dopilnować tego, by nowa umowa obowiązywała od dnia następującego po dniu wygaśnięcia poprzedniej.

Przykład? Jeśli mamy umowę ubezpieczenia OC z ubezpieczycielem X, ważną do 30 stycznia 2024 roku i chcemy ją wypowiedzieć, to musimy to zrobić najpóźniej 29 stycznia 2024 roku. Umowa skończy się wówczas wraz z okresem, na jaki została zawarta. Nie ma możliwości zakończenia umowy w trakcie jej obowiązywania (chyba że mamy podwójne ubezpieczenie). Co ważne, kolejna umowa musi być zawarta najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy i obowiązywać od 31 stycznia 2024 r., żeby nie mieć ani dnia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.

Sprytny sposób na karę za brak OC. Pilnuj kwoty przelewu

Kierowcy panicznie boją się kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale unikniecie naliczanej przez UFG opłaty dodatkowej jest łatwe. Najprościej - o ile pozwala nam na to sytuacja materialna - zapłacić za całą polisę OC z góry. W momencie zaksięgowania takiej opłaty możemy być pewni, że nawet jeśli za rok zapomnimy wykupić nową polisę, dotychczasowa przedłuży się automatycznie. Jeśli płacisz w ratach, każda rata powinna zostać zapłacona w terminie i bezwzględnie przed końcem okresu, na jaki ubezpieczyciel wystawił polisę. Jeśli płacisz jednorazowo, to składka powinna być zapłacona w takiej kwocie, jaką widzisz na polisie. Brak wpłaty którejkolwiek z rat do końca ważności polisy, albo jakakolwiek niedopłata w składce, nawet na skutek pomyłki (np. zapłaciłeś 646 zł zamiast 664 zł) oznacza, że Twoja umowa ubezpieczenia nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres 12 miesięcy.



Sprawdzenie ważności ubezpieczenia OC

Przypominamy też, że - np. w razie kolizji czy zakupu pojazdu - zawsze można w łatwy i szybki sposób upewnić się, czy właściciel dowolnego pojazdu ma ważne ubezpieczenie OC. Wystarczy wejść na stronę UFG.pl i podać numer rejestracyjny (lub VIN) pojazdu. Usługa Nie ma konieczności logowania się do serwisu UFG, a usługa całkowicie bezpłatna. Tylko w ubiegły roku sprawdzano w ten sposób ważność ubezpieczenia OC ponad 19 mln razy, czyli średnio ponad 50 tys. razy dziennie.