W skrócie Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi mieć tablice rejestracyjne zgodne z przepisami.

Kierowcy często manipulują tablicami, zaklejając je lub ozdabiając niezgodnie z prawem, co grozi mandatem.

Małe tablice rejestracyjne są często używane niewłaściwie, co staje się przedmiotem działań służb i urzędów.

Tablice rejestracyjne stanowią obowiązkowy element wyposażenia każdego pojazdu poruszającego się po drogach. To właśnie one umożliwiają szybkie i skuteczne zidentyfikowanie auta oraz jego właściciela przez odpowiednie służby. Na podstawie unikalnych numerów wystawiane są mandaty i wezwania do zapłaty, co niestety skłania niektórych kierowców do manipulowania wyglądem swoich tablic.

Niektórzy kierowcy posuwają się do zaklejania tablic przypadkowymi naklejkami, licząc na to, że w razie kontroli będą mogli udawać niewiedzę. Inni wykazują się jeszcze większą pomysłowością, stosując magnetyczne listki, by uniknąć opłat za parkowanie w mieście. Są też tacy, którzy traktują tablice rejestracyjne jak element ozdobny - modyfikując je i upiększając według własnego gustu. Na polskich drogach szczególnie często spotyka się pojazdy wyposażone w tzw. małe tablice rejestracyjne, mimo że nie zawsze są one stosowane zgodnie z przepisami.

W polskim taryfikatorze mandatów widnieje kilka pozycji dotyczących tablic rejestracyjnych. INTERIA.PL

Mandat za tablice rejestracyjne to nawet 500 zł

Tymczasem polski taryfikator mandatów zawiera kilka zapisów dotyczących tablic rejestracyjnych, za które kierowcy mogą zostać ukarani. Podczas kontroli drogowej policjanci zwracają szczególną uwagę na zabrudzone tablice, zasłonięte numery oraz niestandardowe miejsca ich montażu. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przewinienia, za które grozi mandat:

Brudne tablice rejestracyjne. Jeśli tablice rejestracyjne są zanieczyszczone na tyle, że numery są nieczytelne lub trudne do odczytania możemy dostać mandat 100 zł.

Zakrywanie lub ozdabianie tablic rejestracyjnych w taki sposób, że są one niemożliwe do odczytania - 500 zł.

Tablica rejestracyjna w niewłaściwym miejscu. Tablice powinny być zamontowane w miejscu, które zostało do tego konstrukcyjnie przeznaczone, a jeśli nie ma takiego miejsca, zarówno tylna jak i przednia tablica powinna być umieszczona na środku szerokości samochodu, a w przypadku gdy może to utrudnić czytelność tablicy - po lewej stronie pojazdu (z przodu). Tablica nie może być zamontowana wyżej niż 120 cm od ziemi. Mandat za tablicę rejestracyjną w niewłaściwym miejscu to 500 zł.

Brak tablicy rejestracyjnej. To wykroczenie znajdujące się w kodeksie wykroczeń i oznacza jazdę pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Grzywna za jazdę niezarejestrowanym pojazdem wynosi 1500 zł.

Niewłaściwe tablice rejestracyjne - 300 zł.

Zmniejszone tablice w europejskim aucie? Policja zatrzyma dowód i wystawi mandat! Marcin Burniecki Agencja SE/East News

Niewłaściwa tablica rejestracyjna. Co kryje się pod tym pojęciem?

Wśród wymienionych wykroczeń szczególnie istotny jest ostatni punkt - dotyczący niewłaściwej tablicy rejestracyjnej. Co kryje się pod tym pojęciem? W dużym uproszczeniu chodzi przede wszystkim o tzw. małe tablice rejestracyjne, które często trafiają do pojazdów, dla których nie zostały przewidziane.

Na polskich drogach pojawiły się one w połowie 2018 roku i zgodnie z przepisami powinny być stosowane wyłącznie w autach sprowadzanych z rynków zagranicznych, głównie z USA i Japonii. Powód jest prosty - konstrukcja tych pojazdów nie przewiduje miejsca na standardowe europejskie tablice, dlatego dopuszczono mniejszy format, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

Niestety, jak to często bywa w naszym kraju, małe tablice rejestracyjne szybko zyskały popularność wśród kierowców pragnących wyróżnić się na drodze. W rezultacie trafiają one na pojazdy, które nie spełniają kryteriów ich stosowania. Tablice tego typu zawierają jedynie jedną literę określającą miejsce rejestracji oraz trzy znaki w formie liter i cyfr, co znacząco ogranicza liczbę dostępnych kombinacji. Nic więc dziwnego, że ich pula zaczęła się błyskawicznie kurczyć.

Urzędnicy "wzięli się" za małe tablice. Wysokie kary, a nawet więzienie

Na szczęście policja, urzędy oraz stacje kontroli pojazdów zaczęły walczyć z nieuczciwym używaniem małych tablic rejestracyjnych. Wydziały komunikacji wysyłają do właścicieli pojazdów pisma, w których wymagają przedstawienia danych auta oraz potwierdzenia, że jest ono odpowiednio przystosowane do korzystania z mniejszych tablic.

Podanie fałszywych informacji w takich oświadczeniach może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi - kierowcy świadomie wprowadzający urząd w błąd mogą zostać ukarani na podstawie artykułu 233 Kodeksu karnego, grozi im wtedy kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

