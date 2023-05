Spis treści: 01 Nie na każdym przejściu pieszy ma pierwszeństwo

02 Przejście sugerowane to nie jest zwykłe przejście

03 Na przejściu sugerowanym nie znajdziemy zebry

Nie na każdym przejściu pieszy ma pierwszeństwo

Od czerwca 2021 roku obowiązuje znowelizowany kodeks drogowy. W efekcie piesi zyskali pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami już w momencie "wchodzenia" na przejście. Rozszerzenie prawnej ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego jest krokiem w dobrym kierunku. Sprawia ono jednak, że część pieszych czuje się zbyt pewnie, zapomina o zachowaniu ostrożności i wchodzi na przejście bez upewnienia się, czy w ogóle można to w danym momencie zrobić. Warto więc, by zdawali oni sobie sprawę nie tylko z tego, czym może skończyć się wejście na drogę w nieodpowiednim momencie, ale również z tego, że są takie przejścia, na których nie mają oni pierwszeństwa.

Reklama

Nie wszyscy mają świadomość, że obowiązujące przepisy o pieszych, zgodnie z którymi mają oni pierwszeństwo na przejściu, dotyczą jedynie przejść spełniających warunki odpowiedniej definicji. Muszą być oznakowane znakiem pionowym D-6, a na jezdni powinna być wymalowana zebra (znak poziomy P-10). Definicji tej nie spełniają natomiast przejścia sugerowane.

Przejście sugerowane to nie jest zwykłe przejście

Pojęcie przejścia sugerowanego wprowadzone zostało 21 września 2022 roku. Wówczas w życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 11a Prawa o ruchu drogowym przejście sugerowane to:

nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

Ten pozornie nielogiczny zapis informuje, że przejście sugerowane nie jest "tradycyjnym" przejściem. Oznacza to więc, że pieszy nie ma na nim pierwszeństwa.

Zdjęcie W przypadku kierowców przejście sugerowane stanowi przypomnienie, że w tym miejscu mogą pojawić się piesi. / INTERIA.PL

Przejście sugerowane ma stanowić swego rodzaju sugestię dla poszczególnych użytkowników ruchu drogowego. Kierowcy muszą więc pamiętać, że w tym miejscu mogą pojawić się osoby przechodzące przez ulicę. Z kolei piesi muszą wiedzieć, że na drogę wchodzą na własne ryzyko.

Na przejściu sugerowanym nie znajdziemy zebry

Przejścia sugerowane nieco różnią się wyglądem od tych "tradycyjnych". Oczywiście możemy tutaj spodziewać się obniżonego krawężnika oraz systemu oznaczeń fakturowych. Przejścia sugerowane mogą być również oświetlone. Nie znajdziemy tutaj jednak żadnego znaku drogowego, a więc również i zebry. Powód jest prosty - mogłaby ona zmylić uczestników ruchu co do zasad pierwszeństwa. Ministerstwo zaznacza, że kierowcy i piesi muszą mieć w takim miejscu zapewnioną odpowiednią widoczność, dzięki czemu bezpieczeństwo ma być wyższe niż w przypadku przechodzenia przez jezdnię w miejscu oddalonym od przejścia dla pieszych o 100 m.

Przedstawiając sprawę w uproszczeniu - przejście sugerowane jest miejscem, które zostało przeznaczone do bezpiecznego przekraczania ulicy. W przeciwieństwie do "klasycznego" przejścia nie daje ono jednak pieszym pierwszeństwa przed pojazdami. Oznacza to więc, że pieszy korzystający z przejścia sugerowanego musi najpierw upewnić się, że może wejść na ulicę, a także ustąpić pierwszeństwa jadącym pojazdom. Dopiero wtedy powinien wchodzić na jezdnię.

***