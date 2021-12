6 grudnia w bazie danych pojawiły się aż 164 nowe pytania egzaminacyjne. Jak informuje portal prawodrogowe.pl, chodzi o aktualizację bazy pod katem zmian w Prawie o ruchu drogowym z... maja i czerwca!



Nowe pytania w pół roku po zmianach

Przypominamy, że 20 maja w kodeksie drogowym pojawiły się nowe definicje dotyczące urządzeń transportu osobistego, 1 czerwca rozszerzono prawną ochronę pieszych i wyrównano limit prędkości w terenie zabudowanym w dzień i w nocy. Dostosowanie egzaminacyjnej bazy do aktualnych przepisów zajęło więc blisko pół roku! Wcześniej, po wprowadzeniu zmian w Prawie o ruchu drogowym z państwowej bazy - w trybie pilnym - usunięto pytania, które straciły na aktualności



Reklama

Nowe pytania egzaminacyjne dotyczą m.in.:



statusu prawnego poszczególnych UTO



praw pieszych w kontekście przejść



pierwszeństwa na torowiskach



limitów prędkości w obszarze zabudowanym

odległości między pojazdami na drogach szybkiego ruchu

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

Teoretyczna część egzaminu na prawo jazdy ma formę elektroniczną. Egzaminy odbywają się w tzw. "salkach komputerowych" w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Kandydat na kierowcę ma maksymalnie 25 minut, by wskazać prawidłowe odpowiedzi na 32 pytania egzaminacyjne. Test składa się z dwudziestu pytań ogólnych i kolejnych dwunastu pytań specjalistycznych, dotyczących konkretnej kategorii prawa jazdy. Egzaminowany nie ma możliwości powrotu do raz wyświetlonego pytania.

Do zdobycia są maksymalne 74 punkty. By uzyskać pozytywny wynik egzaminu zdobyć trzeba co najmniej 68. Za pojedyncze pytanie zdobyć można od 1 do 3 punktów - waga punktowa pytania zależy od jego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.