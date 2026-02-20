Spis treści: Znak B-33 pod tablicą miejscowości - dlaczego skrzyżowanie go nie odwołuje? Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia prędkości? Znak B-43 - strefa ograniczonej prędkości i jej zasady

Znak B-33 pod tablicą miejscowości - dlaczego skrzyżowanie go nie odwołuje?

Standardowy okrągły znak B-33 z czerwoną obwódką i czarną cyfrą znają wszyscy kierowcy. Gdy jednak pojawia się bezpośrednio pod znakiem D-42 informującym o terenie zabudowanym lub pod zieloną tablicą E-17a z nazwą miejscowości, zasady jego obowiązywania zmieniają się.

W takiej konfiguracji ograniczenie prędkości obowiązuje na terenie całego obszaru zabudowanego i może zostać odwołane wyłącznie przez znak D-43 oznaczający koniec terenu zabudowanego lub przez inny znak z nowym ograniczeniem prędkości. Skrzyżowania mijane po drodze nie mają żadnego znaczenia - kierowca jadący przez miejscowość z limitem 40 km/h umieszczonym pod tablicą z jej nazwą musi utrzymywać tę prędkość przez całą miejscowość, niezależnie od tego, czy liczy ona 500 metrów czy 5 kilometrów.

Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia prędkości?

Zasada odwoływania ograniczenia przez skrzyżowanie ma tyle wyjątków, że warto je znać wszystkie. Skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia, gdy:

przecinamy drogę gruntową,

mijamy wjazd na posesję lub parking,

przecinamy drogę wewnętrzną,

na drodze dwujezdniowej skrzyżowanie znajduje się po przeciwnej stronie jezdni,

jesteśmy w strefie zamieszkania, gdzie obowiązuje limit 20 km/h,

jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości oznaczonej znakiem B-43,

znak B-33 umieszczony jest pod tablicą miejscowości.

W trzech pierwszych przypadkach skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia z prostego powodu - droga gruntowa, wjazd na posesję i droga wewnętrzna nie tworzą skrzyżowania w rozumieniu przepisów. Podobnie jest na drogach dwujezdniowych, gdzie wlot ulicy z lewej strony, oddzielony od naszej jezdni pasem zieleni lub barierą, nie stanowi skrzyżowania dla naszego kierunku jazdy.

Znak B-43 - strefa ograniczonej prędkości i jej zasady

Prostokątny kształt znaku B-43 już na pierwszy rzut oka odróżnia go od klasycznego okrągłego B-33 i powinien wzbudzić czujność kierowcy. Znak ten wprowadza strefę ograniczonej prędkości na całym wyznaczonym obszarze - najczęściej na osiedlach, w okolicach szkół czy w centrach miast. Typowe wartości to 30 lub 40 km/h.

Po wjechaniu w strefę B-43 ograniczenie obowiązuje bezwzględnie aż do znaku B-44 oznaczającego koniec strefy. Żadne skrzyżowanie wewnątrz strefy nie odwołuje limitu, co odróżnia tę sytuację od zwykłego znaku B-33 postawionego samodzielnie przy drodze. W strefach tych często stosuje się dodatkowe elementy uspokojenia ruchu - progi zwalniające, szykany, przewężenia jezdni czy wyniesione przejścia dla pieszych, które zgodnie z przepisami nie muszą być dodatkowo oznakowane znakami ostrzegawczymi.

