Spis treści: Kiedy nieumundurowany policjant może zatrzymać auto? Co zrobić, gdy nieumundurowany policjant zatrzymuje nas poza terenem zabudowanym? Jak wygląda prawidłowa kontrola drogowa? Jakie prawa ma kierowca podczas kontroli drogowej?

"Zatrzymanie pojazdu do kontroli jest jednym z podstawowych uprawnień funkcjonariuszy policji, którego podstawa prawna znajduje się w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym" - pisze Sylwia Tokarzewska z Kancelarii Sylwia Tokarzewska i Wspólnicy z Białegostoku. Przepis ten precyzyjnie określa, kto, gdzie i w jakich okolicznościach może zatrzymać samochód.

Kiedy nieumundurowany policjant może zatrzymać auto?

Kluczowa zasada jest prosta - umundurowany policjant może zatrzymać pojazd zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. Nieumundurowany funkcjonariusz w nieoznakowanym radiowozie może to zrobić wyłącznie na terenie zabudowanym. Jak podkreśla Tokarzewska, od tej reguły istnieją trzy wyjątki: działania pościgowe, uzasadnione podejrzenie, że pojazd pochodzi z przestępstwa, lub podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.

Oznacza to, że na drodze krajowej, ekspresowej czy autostradzie - wszędzie tam, gdzie obowiązuje znak D-43 informujący o terenie niezabudowanym - nieumundurowany policjant w cywilnym aucie nie może przeprowadzić rutynowej kontroli drogowej. Jeśli ktoś w takim miejscu daje sygnały do zatrzymania, a nie ma na sobie munduru, kierowca ma prawo jechać dalej.

Co zrobić, gdy nieumundurowany policjant zatrzymuje nas poza terenem zabudowanym?

W takiej sytuacji najlepiej nie zatrzymywać się natychmiast, lecz zjechać na najbliższy bezpieczny parking, włączyć światła awaryjne i zadzwonić pod numer 112. Dyżurny będzie w stanie potwierdzić, czy za próbą zatrzymania stoi faktyczny policjant, czy ktoś, kto jedynie podszywa się pod funkcjonariusza. Podczas rozmowy trzeba podać dokładną lokalizację oraz - jeśli to możliwe - numery rejestracyjne pojazdu, z którego nadawane były sygnały do zatrzymania. Do momentu potwierdzenia tożsamości zatrzymującego nie należy podawać swoich danych osobowych, pokazywać dokumentów ani wysiadać z samochodu.

Jak wygląda prawidłowa kontrola drogowa?

Policjant zatrzymujący pojazd w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnał tarczą do zatrzymywania, czyli tak zwanym lizakiem. W warunkach niedostatecznej widoczności używa latarki z czerwonym światłem lub tarczy ze światłem odblaskowym. Po zatrzymaniu pojazdu policjant podaje swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę kontroli. Policjant nieumundurowany powinien pokazać legitymację służbową bez wezwania, w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację.

Kierowca po zatrzymaniu powinien wrzucić bieg jałowy, uchylić szybę i trzymać dłonie na kierownicy do momentu pojawienia się funkcjonariusza. Nie wolno wysiadać z pojazdu bez wyraźnego polecenia - dotyczy to również pasażerów. Policjant może nakazać wyłączenie silnika i włączenie świateł awaryjnych, a ze względów bezpieczeństwa może też zażądać opuszczenia samochodu przez wszystkie osoby.

Jakie prawa ma kierowca podczas kontroli drogowej?

Kontrolowany kierowca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, zażądać okazania legitymacji służbowej, obejrzenia nagrania lub wyniku pomiaru urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z kopią świadectwa ich legalizacji. Może też zażądać powtórnego badania trzeźwości lub badania krwi. Kierowca ma również prawo nagrywać przebieg kontroli - zarówno obraz, jak i dźwięk. Takie nagranie stanowi dowód, jeśli kierowca uzna, że doszło do naruszenia prawa, i zdecyduje się złożyć skargę.

Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, które nie utrudnia ruchu i nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników. Jeśli kontrola rozpoczyna się w nieodpowiednim miejscu, policjant ma prawo wskazać inne, a kierowca ma obowiązek udać się za radiowozem. Zażalenie na sposób przeprowadzenia kontroli składa się do właściwego miejscowo prokuratora.

