Spis treści: Niebieski znak z liczbą to nie zawsze ograniczenie prędkości Minimalna a zalecana prędkość - różnice prawne Czy za przekroczenie prędkości zalecanej grozi mandat? Dlaczego kierowcy mylą te znaki?

Niebieski znak z liczbą to nie zawsze ograniczenie prędkości

Klasyczne ograniczenie prędkości ma okrągły kształt, białe tło i czerwoną obwódkę. To znak zakazu. Jego przekroczenie oznacza mandat oraz punkty karne. W Polsce kara za nadmierną prędkość może wynosić od kilkuset zł do nawet kilku tys. zł, zależnie od skali naruszenia.

Niebieski znak z białą liczbą działa inaczej. Brak czerwonej obwódki oznacza, że nie jest to zakaz. Tego typu oznaczenia najczęściej spotyka się w Niemczech, zwłaszcza na autostradach. Pełnią funkcję organizacyjną, a nie represyjną. Kluczowe znaczenie ma kształt. Okrągły niebieski znak oznacza minimalną prędkość. Kwadratowy lub prostokątny - prędkość zalecaną.

Minimalna a zalecana prędkość - różnice prawne

Okrągły niebieski znak z liczbą określa minimalną prędkość, z jaką należy poruszać się danym pasem lub odcinkiem drogi. Jest to obowiązek wynikający z przepisów ruchu drogowego. Jeśli pojazd nie jest w stanie osiągnąć wskazanej wartości, kierowca nie powinien korzystać z danego pasa. Minimalna prędkość obowiązuje do momentu jej odwołania odpowiednim znakiem.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku znaku kwadratowego. Oznacza on prędkość zalecaną. Nie wyznacza limitu i nie nakłada obowiązku jazdy z określoną szybkością. To informacja, która ma pomóc w utrzymaniu płynności ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo.

W Niemczech na wielu odcinkach autostrad obowiązuje tzw. Richtgeschwindigkeit, czyli prędkość rekomendowana wynosząca 130 km/h. Nie jest to ustawowy limit, lecz wartość sugerowana.

Czy za przekroczenie prędkości zalecanej grozi mandat?

Kwadratowy niebieski znak nie stanowi podstawy do wystawienia mandatu. Sam fakt jazdy szybciej niż wskazana wartość nie oznacza wykroczenia. Sytuacja może jednak zmienić się w razie wypadku. Jeżeli kierowca znacznie przekroczył prędkość zalecaną, sąd lub ubezpieczyciel mogą uznać to za brak należytej ostrożności. Może to mieć wpływ na ocenę winy i zakres odpowiedzialności finansowej. W praktyce oznacza to potencjalne koszty sięgające nawet setek tys. zł w przypadku poważnych szkód.

Dlaczego kierowcy mylą te znaki?

Przyczyną jest podobieństwo wizualne. Niebieska tablica z liczbą przypomina znak ograniczenia prędkości. Wielu kierowców koncentruje się wyłącznie na wartości liczbowej, pomijając kolor tła i brak czerwonej obwódki.

Europejskie oznakowanie drogowe jest w dużej mierze ujednolicone na podstawie Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych. Różnice w detalach mogą jednak wprowadzać w błąd, szczególnie podczas jazdy za granicą. W Polsce znak prędkości zalecanej występuje rzadko, dlatego dla wielu kierowców jest nieznany.

