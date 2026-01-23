Spis treści: Jak wygląda znak STOP? Co oznacza znak STOP i gdzie należy się zatrzymać? Jaki mandat grozi za przejechanie znaku STOP?

Jak wygląda znak STOP?

Znak STOP jest znakiem zakazu o symbolu B-20, który każdy kierowca musi znać z kursu na prawo jazdy.

To ośmiokąt o intensywnej czerwonej barwie, z grubą białą ramką i wyraźnym napisem "STOP" na środku.

Taki kształt i kolor sprawiają, że znak jest dobrze widoczny i jednoznacznie kojarzy się z obowiązkiem zatrzymania przed wjazdem na skrzyżowanie lub inny ważny punkt na drodze.

Co oznacza znak STOP i gdzie należy się zatrzymać?

Znak STOP informuje kierowcę o konieczności bezwzględnego zatrzymania pojazdu i upewnienia się, czy można bezpiecznie wjechać na drogę z pierwszeństwem lub przejazd kolejowy.

Gdy widzisz znak STOP:

musisz całkowicie zatrzymać samochód , nawet jeśli wydaje się, że droga jest wolna;

jeśli przed znakiem jest namalowana biała linia zatrzymania , to tam powinno nastąpić zatrzymanie pojazdu;

gdy linii nie ma, zatrzymujesz się w miejscu, z którego masz najlepszą widoczność ;

przy przejeździe kolejowym bez linii zatrzymanie powinno nastąpić przed krzyżem św. Andrzeja.

Warto wiedzieć, że znak STOP jest bardziej restrykcyjny niż znak "Ustąp pierwszeństwa" - przy tym drugim zatrzymanie nie jest konieczne, jeśli możesz bezpiecznie wjechać na skrzyżowanie.

Jaki mandat grozi za przejechanie znaku STOP?

Aktualne przepisy i taryfikator mandatów w Polsce przewidują dość surową karę za niezatrzymanie się przed znakiem STOP.

Kierowcy muszą liczyć się z mandatem w wysokości 300 złotych oraz 8 punktami karnymi.

Warto mieć na uwadze, że przekroczenie w ciągu roku 24 punktów karnych (20 dla młodych kierowców) skutkuje utratą prawa jazdy. Kierowcy, którzy osiągną ten limit, muszą przejść badania psychotechniczne i ponownie zdać egzamin.

Mandat oraz punkty są nakładane niezależnie od tego, czy wykroczenie doprowadziło do kolizji - sam fakt niezatrzymania pojazdu jest traktowany jako poważne naruszenie przepisów.

